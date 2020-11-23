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【疫市成交】確診個案爆升業主腳軟 準新婚客睇逾30個單位終成功低市價3%上車

股樓投資 15:11 2020/11/23

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本港新冠疫情繼續惡化，確診個案一日比一日多，部份放盤業主的沽貨意欲更強，願意減價更多。最近一位準備結婚的上車客，疫情下成功以低價3%購入嘉湖山莊三房單位。

【樓市現象】趁施政報告公佈前趕入市 家長680萬買定東堤灣畔2房比仔女，詳情按【下一頁

中原地產天水圍副區域營業經理文家輝表示，嘉湖山莊本月成交明顯減慢，至今暫錄24宗成交，較上月同期下跌40%。分行剛促成嘉湖山莊樂湖居9座低層D室成交，實用面積551平方呎，間隔為三房一廁間隔，望內園景，以543萬元沽出，平均實用呎價9,855元，較市價約560萬元低約3%。

一名準新婚人士成功以低價購入嘉湖山莊三房單位

【樓市現象】90後夫婦抽唔中新盤 轉投二手遇上善心業主 今年新低價918萬買到譽‧港灣2房，詳情按【下一頁

文家輝指，買家為同區上車客，因將結婚有住屋需要，打算以550萬元入市。該上車客兩個月前已在本區睇樓，已睇逾30個單位，近日因疫情再爆發，個別業主議價空間擴大，心儀之單位相繼賣出，遂加快入市。見以上單位條件合適，即場還價，業主肯由568萬元減至543萬元，減幅約4.4%，立即拍板承接。原業主則於2013年1月以300萬元買入單位，持貨近8年沽貨，賬面獲利243萬元，單位期內升值約81%。

 

【蝕讓離場】天生樓業主寧願蝕讓離場 也要減價51萬元助80後上車，詳情按【下一頁

 

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記者：陳詠妍

 

成交 放盤 疫情 結婚 天水圍 嘉湖山莊

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