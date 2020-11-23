【疫市成交】確診個案爆升業主腳軟 準新婚客睇逾30個單位終成功低市價3%上車

本港新冠疫情繼續惡化，確診個案一日比一日多，部份放盤業主的沽貨意欲更強，願意減價更多。最近一位準備結婚的上車客，疫情下成功以低價3%購入嘉湖山莊三房單位。

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中原地產天水圍副區域營業經理文家輝表示，嘉湖山莊本月成交明顯減慢，至今暫錄24宗成交，較上月同期下跌40%。分行剛促成嘉湖山莊樂湖居9座低層D室成交，實用面積551平方呎，間隔為三房一廁間隔，望內園景，以543萬元沽出，平均實用呎價9,855元，較市價約560萬元低約3%。

▲ 一名準新婚人士成功以低價購入嘉湖山莊三房單位

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文家輝指，買家為同區上車客，因將結婚有住屋需要，打算以550萬元入市。該上車客兩個月前已在本區睇樓，已睇逾30個單位，近日因疫情再爆發，個別業主議價空間擴大，心儀之單位相繼賣出，遂加快入市。見以上單位條件合適，即場還價，業主肯由568萬元減至543萬元，減幅約4.4%，立即拍板承接。原業主則於2013年1月以300萬元買入單位，持貨近8年沽貨，賬面獲利243萬元，單位期內升值約81%。

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記者：陳詠妍