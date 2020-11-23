【新股IPO】京東健康周四招股 傳目標估值290億美元

由京東（09618）分拆上市的京東健康擬於周三（25日）招股，市傳其在港上市的目標估值達290億美元。京東健康於9月27日已提交上市申請，且在上周通過上市聆訊，暫定12月7日或8日掛牌；聯席保薦人為美銀、海通國際、瑞銀。

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另一方面，早前盛傳阿里健康的集資規亦有上調，達40億美元，較早前傳出的30億美元增加逾33%。

京東於去年5月成立「京東健康」，冀培育醫療企業獨角獸，業務範圍覆蓋醫藥電商、互聯網醫療、智慧醫院解決方案、健康服務等，同時與產業鏈上中下游各環節的企業進行合作，以打造大健康生態體系。

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京東早前建議分拆旗下京東健康於聯交所主板上市，分拆完成後，公司將間接持有京東健康不少於50%的股權。

根據京東健康招股文件顯示，公司去年收入達到108億元（人民幣，下同），截至6月底止6個月中期收入87.77億元，按年增長76%，當中綫上問診量較去年增近6倍。按照非《國際財務報告準則》，京東健康2020年上半年淨利潤為3.71億元；截至今年6月底止12個月，擁有7,250萬個年活躍用戶。

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記者：張以正