【網店物流小幫手@iM網欄】網店店主入門小知識：SKU庫存管理法

對於網店店主而言，SKU（Stock Keeping Unit）為一個常用而有助網店長遠發展的用詞，它是指最小存貨單位，簡單來說就是貨品編號。它涉及到商品的庫存管理以及送貨的準確性與效率，能有助優化網店的運作。

SKU與我們的日常生活息息相關，以超市爲例，貨品包裝上所貼上的編號和對應的條碼，便是該貨品的SKU，等同於它的身分證。當一個產品有不同的顏色、尺寸等多個屬性時，就會出現數個SKU。舉例，若某款Tee設有紅色和藍色，而每色又有S、M、L碼可供選擇，那麼該款Tee便會有6個SKU。

在處理大量訂單時，網店店主可利用SKU去管理存貨和出貨，使SKU能發揮出最大效用，並為網店的營運帶來以下幾點好處：

1.提升訂單處理效率

一間網店的產品動輒有數十款，而每款產品亦有不同的顏色、大小、尺寸和規格等，如果單憑產品的名稱執貨，不但效率欠佳又費時，更大大減慢了訂單出貨的速度。若按照清晰易明的SKU執貨，店主們可快捷地識別出不同的貨品，加快處理訂單的速度。

2. 減少送貨時出錯的機會

產品有了獨一無二的SKU後，置於貨架上的每件貨品就如擁有獨立的身分，整齊而一目了然。當收到附有SKU的客戶訂單後，店主們便可與貨架上的產品SKU進行配對，大大減少出錯貨的機會。

3. 準確分析銷售潛力

店主可利用SKU將網店現時售賣的產品加以區分，如款式、顏色、型號或規格等。透過準確的數據分析，找出哪些產品具高的銷售潛力，哪些產品未如預期般受歡迎。網店店主更可從中了解到顧客的喜好和消費習慣，有助制訂網店日後的銷售策略。

4. 有助調整補貨策略

SKU能讓網店店主快速掌握網店內所有產品的存貨量和銷售量，並估算出產品的預期銷量。網店店主能清楚地整理出產品的補貨週期，進而制訂更精準的補貨策略，能有效降低每次入貨的成本。

網店店主為產品編製SKU時，可根據自己的管理習慣或貨品特性，如將產品名稱、顏色和尺寸的英文縮寫合併起來。若店主們想節省時間，坊間的網店物流小幫手可代為編製SKU和打印相應的條碼標籤，並按照SKU進行貨存管理，根據SKU執貨包裝，並配對出貨，確保整個物流過程準確無誤。店主們既能省時省力，又可隨時隨地掌握自己的存貨量，令網店營運更為順暢，有利長遠發展。

文：e+Solutions 項目經理－葉翠玲（Sandra） e+Solutions 網店物流小幫手 - 自置20000呎倉庫，貼心為網店店主、中小企制定最省時、省力、省成本的一站式網店物流方案（包括產品存倉、管理存貨、執貨包裝，以及安排快遞），希望利用自身物流網絡優勢和線上庫存管理系統，協助網店快速成長，成為客戶創業路上的最強支援。 更多網店物流小幫手@葉翠玲的文章請按此。

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