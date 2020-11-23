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【酒店業自救】酒店業推短片分享疫情應對措施　自家製材料美食住宿吸客

商業 15:11 2020/11/23

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由多間酒店品牌組成的「經典旅遊品牌聯盟」與「香港品牌」合作，推出一系列短片，由酒店高級餐廳主廚分享疫情期間的應對措施。（經典旅遊品牌聯盟提供圖片）

疫情打擊酒店餐飲業，由多間酒店品牌組成的「經典旅遊品牌聯盟」與「香港品牌」合作，推出一系列短片，由酒店高級餐廳主廚分享疫情期間的應對措施，包括購入食材、抗疫措施的執行，以及如何留住餐廳的忠實食客。

【酒店自救】Eaton HK推「放鬆身心」住宿體驗　包自選瑜珈或循環訓練課程

【航空業自救】聯合航空及美國航空擬取消機票更改費　力圖刺激預訂需求

香港文華東方酒店的文華扒房及酒吧行政總廚Robin Zavou表示，當國際的食材供應受到影響時，餐廳迅速決定採用更多本地食材，以應對這個充滿挑戰的時期。香港美利酒店Popinjays餐廳主廚Alexandre Viriot表示，酒店於疫情期間推出美食住宿優惠。港島香格里拉大酒店的龍蝦吧餐廳主廚Uwe Opocensky表示，餐廳迅速為食客提供外賣。

奕居的Café Gray Deluxe主廚Chris Czerwinski表示，餐廳就應對疫情的挑戰，推出一項全新的「Café Gray Deluxe at Home」概念，為食客提供已準備好的自家製材料，只需簡單加熱調配，就能在家中品嚐美饌，從而解決外出用膳不便的困境。

短片致力讓旅客對香港這片旅遊勝地重拾信心，各酒店餐廳主廚亦有示範招牌菜式，現可於「香港品牌」的YouTube、Instagram 和 Facebook上觀看短片。

【企業自救】中美兩國嬰兒出生率或跌　企業商品將重質不重量？

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責任編輯：朱悅瀅

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