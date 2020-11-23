Sony Xperia明年或重推「Compact」產品系列　手機搭載5G高通晶片

▲ Sony Xperia或於明年重推「Compact」產品系列，手機主打採用細屏幕設計，並支援5G網絡。

索尼（Sony）剛於本年9月份發布Xperia 5 II旗艦5G手機。據外媒消息指出，Sony Xperia或於明年重新推出「Compact」產品系列，手機主打採用細屏幕設計，並會支援5G網絡。

早於去年已有消息傳出，Sony計劃在明年重推「Compact」手機系列。該系列於2016年首度推出，包括有XZ1 Compact、XZ2 Compact 等機型。消息指，明年推出的新機會採用 5.5 吋屏幕，與 iPhone 12 mini 的 5.4 吋屏幕相約，而外觀則與 Xperia 1 II 及 Xperia 5 II手機的設計一致，暫時未有其他詳細的規格資料。

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另外，新機或會搭載高通Snapdragon 775G晶片，具有5G網絡功能。隨著本年蘋果（Apple）推出iPhone 12 mini，有助激發市場對細屏幕手機的需求，Sony似乎有意把握市場機遇，開發細屏幕的手機產品綫。

責任編輯：李寶如