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【新冠肺炎】何栢良：形勢令人擔心　跳舞群組不出兩日確診數或會過百

環球政經 14:56 2020/11/23

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港大感染及傳染病中心總監何栢良在本地媒體節目表示，本港新冠肺炎疫情形勢令人擔心，預料不出兩日，跳舞群組的確診數或會過百。「在跳舞群組中，是香港以往經歷過的肆組數量第二大，我相信不出一兩日都超過100（確診數）也不出奇。」

【新冠肺炎】政府刊憲強制要求曾到14間跳舞場所人士周二前檢測：【下一頁】 

他解釋，跳舞群組中，患者最早於11月2日發病，由當日起計至現在，已有三周，「這個跳舞群組裡面，我相信起碼傳咗三代，所以人數確診方面上升得咁快。」他又指，由11月2日看回，也離不開在萬聖節前，政府大幅放寬社交隔離措施。

何栢良續指，雖然政府已下令關閉派對房間，但跳舞群組所用到的場所，在法例中並不稱為派對房，而是一種可出租作社交聚會的場所，「我覺得可能業界，或者市民大眾，對甚麼是派對房，法例有甚麼要求，是好不清楚。」他舉例，有些跳舞場地是位於禮堂，由此也不是屬於「派對房間」，「咁係個場所規管裡面，就算喺大禮堂入面，都不可多於4個人呢？」

衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日（22日）在簡報會上表示，跳舞群組個案包括跳舞場所一名清潔工，前後共兩名跳舞場所清潔工確診。昨日共計61宗屬本地個案，跳舞群組佔46宗，該群組累計約80人確診。

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責任編輯：黎淑雯

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