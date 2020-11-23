【Google新功能】Google推多款iOS Widget　開放用戶下載

▲ Google日前發表3款iOS Widget，分別為Gmail、Drive和Fit，讓iPhone用戶可以更輕鬆地使用他們的服務。

隨著iPhone 12系列手機登場，iOS 14亦隨之推出。當中最新的功能就是Widget小工具，不但可讓iPhone 界面變得更具個人風格，操作起來亦相當方便。日前，Google就發表3款iOS Widget，分別為Gmail、Drive和Fit，讓iPhone用戶可以更輕鬆地使用他們的服務。

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當中的Gmail Widget，可為用戶提供撰寫電郵、搜尋Inbox內容、查看未閱讀電郵數目。至於Fit Widget，則會提供實時的Heart Points和行走步數追蹤，並能顯示用戶過去7 天的統計。Drive Widget 就可以讓用戶搜尋和取用雲端儲存內的檔案，系統亦會顯示用戶最需要使用的檔案。

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Google表示，他們還會為iOS 14推出多兩款Widget，包括Calendar日曆和 Chrome瀏覽器。前者可以預覽行事曆，顯示日程內容；而後者則能夠輸入網址、打開隱身模式、語音或文字搜尋和掃描二維碼（QR Code）。

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Google Gmail、Drive和Fit Widget 現已開放下載，而日曆Widget將於今年年底前推出，而Chrome Widget則要待明年初才正式推出。

責任編輯：施雯雯