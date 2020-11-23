  • 23°C
香港時間 : 20201123日 (一) 15:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Google新功能】Google推多款iOS Widget　開放用戶下載

科技 15:04 2020/11/23

分享：

Google日前發表3款iOS Widget，分別為Gmail、Drive和Fit，讓iPhone用戶可以更輕鬆地使用他們的服務。

隨著iPhone 12系列手機登場，iOS 14亦隨之推出。當中最新的功能就是Widget小工具，不但可讓iPhone 界面變得更具個人風格，操作起來亦相當方便。日前，Google就發表3款iOS Widget，分別為Gmail、Drive和Fit，讓iPhone用戶可以更輕鬆地使用他們的服務。

【健身程式】Google Fit健身程式更新　新增健康中心及睡眠追蹤功能

當中的Gmail Widget，可為用戶提供撰寫電郵、搜尋Inbox內容、查看未閱讀電郵數目。至於Fit Widget，則會提供實時的Heart Points和行走步數追蹤，並能顯示用戶過去7 天的統計。Drive Widget 就可以讓用戶搜尋和取用雲端儲存內的檔案，系統亦會顯示用戶最需要使用的檔案。

傳蘋果停止支援 iPhone 6S、iPhone SE更新iOS 15 系統

蘋果宣布夥微軟合作　Xbox Series X手掣將支援Apple裝置

Google表示，他們還會為iOS 14推出多兩款Widget，包括Calendar日曆和 Chrome瀏覽器。前者可以預覽行事曆，顯示日程內容；而後者則能夠輸入網址、打開隱身模式、語音或文字搜尋和掃描二維碼（QR Code）。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

Google Gmail、Drive和Fit Widget 現已開放下載，而日曆Widget將於今年年底前推出，而Chrome Widget則要待明年初才正式推出。

責任編輯：施雯雯

相關文章

【 iPhone】傳蘋果停止支援iPhone 6S、iPhone SE更新iOS 15 系統
今日
【 iPhone】傳蘋果停止支援iPhone 6S、iPhone SE更新iOS 15 系統
蘋果宣布夥微軟合作　Xbox Series X手掣將支援Apple裝置
今日
蘋果宣布夥微軟合作　Xbox Series X手掣將支援Apple裝置
【健身程式】Google Fit健身程式更新　新增健康中心及睡眠追蹤功能
2020/11/18
【健身程式】Google Fit健身程式更新　新增健康中心及睡眠追蹤功能
【iOS 14】iOS 14.2正式推出　新增10項全新功能
2020/11/07
【iOS 14】iOS 14.2正式推出　新增10項全新功能
【iOS 14】iOS 14今日推出正式版　重新設計主畫面
2020/09/17
【iOS 14】iOS 14今日推出正式版　重新設計主畫面
雲端 Google Gmail iPhone iPhone 12 QR Code iOS

下一篇文章

蘋果宣布夥微軟合作　Xbox Series X手掣將支援Apple裝置
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【小米新計劃】小米計劃設無人電話工廠　年產量或破千萬部
【小米新計劃】小米計劃設無人電話工廠　年產量或破千萬部
【網絡安全】1秒便可破解！使用數字組合作密碼風險極高
【網絡安全】1秒便可破解！使用數字組合作密碼風險極高
【iPhone 12】新iPhone勢掀起換機潮　投行上調初期銷售預測至逾8千萬部
【iPhone 12】新iPhone勢掀起換機潮　投行上調初期銷售預測至逾8千萬部
【美國大選】懶理特朗普未認輸　Twitter宣布總統官方帳號移交如期進行
【美國大選】懶理特朗普未認輸　Twitter宣布總統官方帳號移交如期進行
【新冠肺炎】戴口罩都可用Face ID開機！解鎖iPhone無難度【附教學】
【新冠肺炎】戴口罩都可用Face ID開機！解鎖iPhone無難度【附教學】
【蘋果App Store減佣金】蘋果支援年總收益不超過780萬中小企開發者　App Store佣金降至15% 2021年1月1日生效
【蘋果App Store減佣金】蘋果支援年總收益不超過780萬中小企開發者　App Store佣金降至15% 2021年1月1日生效