▲ 【螞蟻上市觸礁】平保陸金所成受害者 外電：成為頭號做空對象

阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團暫緩上市，外界紛紛關注螞蟻上市煞停之後去向如何。另一邊廂，平保 （02318） 旗下陸金所（LUFAX，美：LU） 意外成為螞蟻暫緩上市的受害者。外電報道，最近在美國上市的陸金所成為沽空目標。

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陸金所為平保聯營公司，提供財富管理和個人貸款服務。陸金所今年10月30日於美國上市，發行了1.75億份美國存託股票（ADS） ，發行價為每股13.5美元，集資最多23.6億美元（無綠鞋），掛牌後的市值達到330億美元。陸金所融資規模為美股今年迄今最大的金融科技IPO。

陸金所上市以來，曾高見20.02美元，即較發行價升48%。不過，彭博引述 根據Procensus本月5日發布的一份報告指，螞蟻集團IPO暫停「從根本上改變了對中國金融科技股的短期投資需求」，而陸金所是該範疇內的頭號做空對象。Procensus調查了84位累計管理著15.3萬億美元資產的全球投資者。

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另外，IHS Markit匯編的數據顯示，截至11月17日，空頭頭寸約達陸金所已發行股份的34%，比例高於螞蟻集團IPO剛暫停時的5%。陸金所周五收報14.61美元，下跌5.9%，已蒸發此前大部分升幅。平保目前擁有該公司約39%的股份。

中國平安已承諾向從大數據到區塊鏈的研究投入超過220億美元，讓其變得更像「科技」而不是「金融」公司，同時在通過讓部分子公司公開上市來實現價值最大化。 不過，分析指出，中國收緊對金融科技公司的控制以及反壟斷行動後，令平保推動陸金所估值有難度。

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編輯：吳敏芳