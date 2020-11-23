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【企業管理】疫情改變企業委任CEO因素　港企更重視CEO任職經驗

商業 14:10 2020/11/23

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國際獵頭公司海德思哲（Heidrick & Struggles）發布《2020邁向職業巔峰之路》報告顯示，香港企業對資深管理層的需求不斷增加。（資料圖片）

新冠肺炎疫情改變了企業的營運模式，包括委任行政總裁（CEO）時的考慮因素。國際獵頭公司海德思哲（Heidrick & Struggles）發布《2020邁向職業巔峰之路》報告顯示，香港企業對資深管理層的需求不斷增加，超過四分之三的CEO（81％）有最高管理層（C-suite）的任職經驗，企業亦更傾向任命有營運總監（COO）經驗的CEO（9％），較新加坡（3％）及中國（1％）高。

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該報告針對全球20個市場965家上市公司現任CEO，深入調查今年3月11日世界衛生組織（WHO）將新冠肺炎定為「全球大流行」當天起新任命的CEO，並比較他們與去年1月至今年3月10日期間被任命的CEO的不同之處。

對CEO經驗需求增加　企業傾向外部聘任

報告發現，今年3月11日至6月30日期間被任命的30位CEO中，有63％曾擔任CEO職位，而在去年10月至今年3月10日被任命的CEO中，只有44％曾擔任CEO職位。此外，越來越多企業從外部聘任CEO，由35%上升至57%，或源於企業缺乏資深員工可於疫情下接任CEO。

港CEO平均年齡冠絕亞太　全球僅次於美國

報告又指，香港CEO平均年齡為59歲，比其他亞太市場高，全球市場中僅次於美國，其CEO平均年齡為60歲。香港CEO的平均任命年齡為51歲，同樣冠於亞太地區。

海德思哲副主席Jeff Sanders表示，疫情下企業期望CEO能夠帶領企業順利渡過困境，因此，在過去一年任命CEO的企業，均越趨重視過往擔任行政總裁的經驗，並傾向從外部聘任。海德思哲香港行政總裁許震宇補充，港企一向重視任職最高管理層的經驗，面對全球不穩定環境時尤其重要，經驗豐富的CEO可帶領企業迅速反應及採取應對措施。

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責任編輯：朱悅瀅

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