【新冠疫苗】美專家料明年5月足夠人接種 生活回復正常

新型冠狀病毒疫苗研發不斷取得突破，多款新冠疫苗證實能有效協助人體抵禦新冠病毒，有美國衛生專家對情況樂觀，預期開始廣泛接種疫苗後，情況會改善，料明年5月，美國人的生活便可回復正常。

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美國疫苗開發計劃「曲速行動」（Operation Warp Speed）首席科學僱問斯拉維（Moncef Slaoui）接受美國有綫新聞網絡（CNN）訪問，稱疫苗審批工作已在進行，這意味12月中便會有首名臨床測試以外美國人接種疫苗。

斯拉維稱，若疫苗分配及種接計劃執行順利，預料到2021年5月左右，便會有足夠多的民眾接種，生活可回復正常。他預計，要有70%美國人接種疫苗，才能形成群體免疫，令病毒難以傳播。

美國政府對已計劃在下月安排2000萬美國人接種，其後每個月安排多3000萬人接種，醫護人員、護老院院友等高危群組優先接種。

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專家持續努力下，新冠疫苗研發不斷取得進展，輝瑞（Pfizer，美：PFE）的新冠疫苗最後階段臨床測試結果早前出爐，顯示疫苗有效率達95%，輝瑞隨即向美國食物及藥物管理局（FDA）申請批准緊急使用。另一間有開發新冠疫苗的藥廠Moderna（美：MRNA），料亦快將提交申請。

責任編輯：林建忠