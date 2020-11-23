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蘋果宣布夥微軟合作　Xbox Series X手掣將支援Apple裝置

科技 14:00 2020/11/23

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Apple官網消息指，該公司現時正與微軟合作，計劃將Xbox Series X 及Series S遊戲手掣，加入支援iPhone 與 iPad的藍芽無線連接功能。

微軟（Microsoft）推出的Xbox Series X次世代主機剛開售，據Apple官網的最新消息指出，該公司現時正與微軟合作，計劃將Xbox Series X 及Series S遊戲手掣，加入支援iPhone 與 iPad的藍芽無線連接功能，以提升使用體驗。

目前為止，iOS 與 iPadOS系統均無法支援新款 Xbox 主機的遊戲手掣。不過，蘋果發言人近日就表示，目前正與微軟一同努力，希望在未來的系統更新中，為用戶帶來可兼容 Xbox Series X 遊戲手掣與 iPhone 和 iPad的功能。不過，蘋果並沒有提及何時會正式推出支援更新。

＜＜【機迷熱話】不只PS5！微軟高層預告：Xbox Series X/S 大缺貨到明年

＜＜亞馬遜延遲Xbox Series X發貨時間　引美國買家不滿

最近，據蘋果提供給開發人員的 iOS 14.3 測試程式代碼中，有網友發現與PS5 DualSense手掣的相關內容，因此市場推測，蘋果極大可能會率先支援 PS5 DualSense 手掣的連接功能。

而事實上，是次Apple與微軟並非首次合作，早前蘋果在升級iOS 14系統時，同時新增對 Xbox Elite 2 和 Xbox Adaptive 遊戲手掣的支援。

責任編輯：李寶如

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