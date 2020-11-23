▲ 【加拿大疫情】多倫多今起封城 大批民眾搶購日用品

加拿大疫情持續，加拿大多倫多及皮爾區（Peel Region）周一起封城最少28日。加拿大多間超市出現長人龍排隊搶購日用品，有多倫多民眾揚言，現在要預先囤積至少一個月的日用品。

加拿大電視台CTV報道指，早在當地時間周六早上，已有大批民眾在大型超市沃爾瑪（Walmart）外排隊，等候入去購買日用品。

加拿大多倫多封城28日 料年底單日新增6萬宗 【下一頁】

有受訪者指：

「我肯定要去買一個月份量（的日用品），至少是一個月的。」 （I’m going to buy for a month, at least for a month, for sure.）

另一名受訪者則指，原先只打算購買一些藥品，但現在改變想法決定要囤積日用品。

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而在另一間連鎖超市Costco，亦有民眾在外面排隊。有受訪者形容，在寒冷的天氣下於室外排隊並不好受，但為了購物亦別無他選。

多倫多及皮爾區周一起禁止室內私人聚會，而室外聚會、宗教儀式、婚禮及葬禮則最多只可10人參與。餐廳禁止堂食，理髮店、其他個人護理場所、健身室及賭場關閉。學校會保持開放，公立學校不停課，但專上院校要改為網上授課。

不過，大型企業及連鎖商店等則會繼續開放，包括大型超級市場。CTV報道指，有受訪民眾亦坦言，不明白為何有大批人仍去搶購日用品，又認為若囤積物品會引起困擾。

責任編輯：林嘉莉