【加拿大疫情】多倫多今起封城 大批民眾搶購日用品

加拿大疫情持續,加拿大多倫多及皮爾區(Peel Region)周一起封城最少28日。加拿大多間超市出現長人龍排隊搶購日用品,有多倫多民眾揚言,現在要預先囤積至少一個月的日用品。

加拿大電視台CTV報道指,早在當地時間周六早上,已有大批民眾在大型超市沃爾瑪(Walmart)外排隊,等候入去購買日用品。

有受訪者指:

「我肯定要去買一個月份量(的日用品),至少是一個月的。」

(I’m going to buy for a month, at least for a month, for sure.)