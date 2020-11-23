【食蟲】city’super售蟋蟀粉小食　蟋蟀製煎米餅你敢試嗎？

▲ city’super最近引入了日本MNH蟋蟀粉小食，率先於city’super海港城、國際金融中心商場、時代廣場、新城巿廣場分店發售。（city’super提供圖片）

你試過食蟲嗎？city’super最近引入了日本MNH蟋蟀粉小食，帶來多款以蟋蟀製作的零食，風味和外形與一般小食無異，率先於city’super海港城、國際金融中心商場、時代廣場、新城巿廣場分店發售。

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產品包括MNH未來食品系列 - 拉麵味蟋蟀小食，以食用蟋蟀粉和日本國產大米製成的拉麵味米餅，售23元；MNH未來食品系列 -蟋蟀柿種小食，有冬陰公味及西班牙橄欖油蒜味蝦味，售30元；MNH超級食物系列 -蟋蟀煎米餅，有七味粉醬油及黑胡椒醬油兩款口味，售30元；MNH超級食物系列 - 鹽味蟋蟀玄米餅，使用食用蟋蟀粉和日本有機玄米製成，可代替穀物加入牛奶成為營養早餐，售30元。

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city’super表示，所使用的蟋蟀粉在歐美及加拿大均取得有機認證。隨著全球暖化愈來愈嚴重，有專家預期未來人類將面臨糧食短缺的危機。在此情況下，昆蟲食成為了近期的話題小食，其碳排放量低的飼養方式及營養價值高的特性，或許會是未來食物的新趨勢。

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責任編輯：朱悅瀅