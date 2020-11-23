  • 23°C
香港時間 : 20201123日 (一) 14:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國制裁】美國傳再列89間中國企業具軍方背景　「波音對手」中國商用飛機在列

宏觀解讀 13:53 2020/11/23

分享：

據報在名單內，除了特朗普早前11月禁止美國投資的中國航空工業 （00232）（AVIC）外，波音競爭對手、國企中國商用飛機公司（Comac）均在列。

美國近期再研出手封殺中國企業，路透社周一（23日）引述消息報道，美國商務部正草擬文件，美國政府擬將89間中國航天企業及其他公司列為跟中國軍方有關連。據報在名單內，除了特朗普早前11月禁止美國投資的中國航空工業  （00232） （AVIC）外，波音競爭對手、國企中國商用飛機公司（Comac）均在列。

中國商用飛機近年發布窄體客機C919，冀在商用客運民航機突破波音和空中巴士主導地位，但C919未獲美國聯邦航空局FAA、歐洲航空安全局EASA兩大航空監管機構核准，目前買家絕大多數為內地航空和飛機租賃公司。

中國航空工業集團目前報0.11元，跌0.9%。

中移動、聯通、中交建、中車齊開腔：正評估遭美封殺影響 特朗普簽令禁美方投資31間中企，詳情可見【下一頁】（附名單連結）

據了解，如果該份文件將被出版，預料將惡化中美航空貿易。該文件中標列美國政府認為具有軍方背景的中國或俄羅斯企業，美國政府正計劃規定美國供應商需獲得牌照，才能供貨予名單上企業。

據路透社表示，在該份文件裡面，商務部提到控制輸出美國國內科技給這些企業是為了「保護美國國家安全利益」。

相關文章﹕

【美股焦點】波音737 Max正式獲批復飛　股價漲逾3%

【美股焦點】歐洲監管機構傳下周推動波音737 MAX復飛　展開公眾諮詢

【美國制裁】特朗普禁美方投資31間中企　幾多本港上市公司受累？


免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

編輯﹕賴奕羚
 

香港股票 中國航空工業國際（00232） 航空 制裁 波音

上一篇文章

中國債務違約危機 江銅、中外運、信義光能、中芯、澳優及保利協鑫最新部署（立即觀看）

下一篇文章

【小米股價】小米升6%破頂、明日公布季績　首席營銷官據報離任
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【移民火星】Tesla馬斯克沽盡全數物業　不愛豪宅只冀「獻身火星及地球」
【移民火星】Tesla馬斯克沽盡全數物業　不愛豪宅只冀「獻身火星及地球」
【螞蟻上市觸礁】螞蟻上市何時重啟？內地專家：「沒有政府背書，沒有螞蟻未來」
【螞蟻上市觸礁】螞蟻上市何時重啟？內地專家：「沒有政府背書，沒有螞蟻未來」
【香港疫情】多區湧現新冠肺炎確診個案　一文看清最新疫廈資料（不斷更新）
【香港疫情】多區湧現新冠肺炎確診個案　一文看清最新疫廈資料（不斷更新）
【新股IPO】恒大物業6666周一招股　一手入場費4924元（第四版）
【新股IPO】恒大物業6666周一招股　一手入場費4924元（第四版）
【新股IPO】京東健康、恒大物業、藍月亮將於本周招股
【新股IPO】京東健康、恒大物業、藍月亮將於本周招股
【BNO移民】移民英國搵工難？　求職先要知道呢件事
【BNO移民】移民英國搵工難？　求職先要知道呢件事