【美國制裁】美國傳再列89間中國企業具軍方背景　「波音對手」中國商用飛機在列

▲ 據報在名單內，除了特朗普早前11月禁止美國投資的中國航空工業 （00232）（AVIC）外，波音競爭對手、國企中國商用飛機公司（Comac）均在列。

美國近期再研出手封殺中國企業，路透社周一（23日）引述消息報道，美國商務部正草擬文件，美國政府擬將89間中國航天企業及其他公司列為跟中國軍方有關連。據報在名單內，除了特朗普早前11月禁止美國投資的中國航空工業 （00232） （AVIC）外，波音競爭對手、國企中國商用飛機公司（Comac）均在列。

中國商用飛機近年發布窄體客機C919，冀在商用客運民航機突破波音和空中巴士主導地位，但C919未獲美國聯邦航空局FAA、歐洲航空安全局EASA兩大航空監管機構核准，目前買家絕大多數為內地航空和飛機租賃公司。

中國航空工業集團目前報0.11元，跌0.9%。

中移動、聯通、中交建、中車齊開腔：正評估遭美封殺影響 特朗普簽令禁美方投資31間中企，詳情可見【下一頁】（附名單連結）

據了解，如果該份文件將被出版，預料將惡化中美航空貿易。該文件中標列美國政府認為具有軍方背景的中國或俄羅斯企業，美國政府正計劃規定美國供應商需獲得牌照，才能供貨予名單上企業。

據路透社表示，在該份文件裡面，商務部提到控制輸出美國國內科技給這些企業是為了「保護美國國家安全利益」。

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編輯﹕賴奕羚

