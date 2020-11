【The Crown】戴安娜王妃出場 英國人一致讚好

講述英國皇室故事的Netflix劇集《The Crown》第四季開播一周,不少劇迷已經一口氣看完。《The Crown》口碑不錯,好評如潮,有報道指,連皇室成員都會追看。這次第四季從戴安娜王妃粉墨登場,以及戴卓爾夫人的政治生涯,在英國都引起熱議。《紐約時報》報道,英國人對於科林(Emma Corrin)飾演戴安娜王妃的評價:WOW!

柯林(Emma Corrin)飾演戴安娜(Diana)的給英國評論家留下深刻印象,認識戴安娜的人更表示讚賞。曾與戴安娜(Diana)合作撰寫1992年傳記的莫頓(Andrew Morton)接受訪問表示,

「我認為科林的演出,遠非我見過的對戴安娜(Diana)最真實的寫照。」(I think Emma Corrin’s performance is far and away the most accomplished and realistic portrayal of Diana I have seen.)

據《New Statesman》的文章形容,科林將戴安娜(Diana)深受民眾愛戴的原因演繹得淋漓盡致

「她演繹的秘訣不在於雙眼凝視,而在於她散發著戴安娜的青春活力,一份其他人可能喪失的生命力,但戴安娜王妃從未失去這點。」(The spooky secret of her performance lies not in the upward gaze of her eyes, but, rather, in the way she radiates Diana’s teenage energy — a sometimes disabling vitality that the princess, in reality, never fully managed to lose.)