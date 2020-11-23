▲ 【美國大選】美媒：拜登委任長期戰友布林肯為國務卿

美國大選結果幾乎塵埃落定，民主黨總統候選人拜登勢當選總統，過渡團隊繼續為交接做準備。美國主流媒體報道，拜登委任前副國務卿布林肯（Antony Blinken）出任國務卿，沙利文（Jake Sullivan）為國家安全顧問。

《紐約時報》、彭博社等美媒引述知情人士表示，拜登料周二（24日）公布委任布林肯為國務卿。布林肯是拜登的長期戰友，在10月接受路透社訪問時稱，美國絕不能在領導世界方面讓步。拜登過渡團隊和布林肯未有回應。

共和黨促密歇根州押後確認結果 一縣曾撤回拜登勝出【下一頁】

特朗普賓夕法尼亞訴訟遭駁回 法官指論證牽強【下一頁】

熟悉布林肯的管理風格的人指，現年58歲的布林肯是一位「外交官的外交官」，行事經過深思熟慮，精通外交政策。

希拉莉4年前敗選後，布林肯創立了華盛頓諮詢公司WestExec Advisors，為企業提供有關地緣政治風險的諮詢服務。生於紐約的布林肯，在哈佛大學畢業，在1980年代末短暫任職律師，其後從政，幫助民主黨前總統參選人、麻省前州長杜卡基斯（Michael Dukakis）籌集競選資金。

美國國務院被視為最具威望的內閣職位，國務卿是美國最高外交官，需常與各國領袖舉行會議；國家安全顧問是白宮最重要和極具權力的職位，要帶領數十名軍事、外交和情報機構的專家，制定美國的外交和軍事政策。

曾經是希拉莉幕僚的蘇利文有望出任國家安全顧問，他在今年5月接受路透社訪問時表示，拜登倘當選，會凸顯中國是美國最主要地緣政治與經濟競爭者。

佐治亞州宣布拜登勝出 28年來民主黨首次勝出【下一頁】

特朗普出書勢大賣 惟書商或不敢出版【下一頁】

責任編輯：鄧燕君