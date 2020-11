【美國大選】普京未祝賀拜登 仍等官方確認選舉結果

美國總務署未確認美國大選結果,但民主黨總統候選人拜登料勝出美國大選,美國總統特朗普仍拒承認落敗。多國領袖已祝賀拜登當選,俄羅斯總統普京稱對美國大選結果持觀望態度,希望等官方以合法形式確認美國大選結果,再作出恭賀。

【美國大選】特朗普賓夕法尼亞訴訟遭駁回 法官指論證牽強 【下一頁】

【美國大選】共和黨促密歇根州押後確認結果 一縣曾撤回拜登勝出 【下一頁】

普京(Vladimir Putin)接受俄羅斯媒體訪問,表示他至今未祝賀拜登(Joe Biden),並非別有用心。普京解釋自己並非特別偏向某位候選人,他對特朗普(Donald Trump)及拜登都同樣尊重,強調只想等待美國内部政治對抗的局面結束。

普京表示,俄羅斯會與任何獲得美國人民信任的人合作,又表示:

當一方承認另一方的勝利時,必須通過政治慣例表明這一點,或應以正當合法方式總結選舉結果。

(it must either be indicated through political convention when one of the parties recognizes the victory of the other, or the final results of the election should be summed up in a legitimate, legal way.)