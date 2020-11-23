【美國大選】普京未祝賀拜登 仍等官方確認選舉結果

▲ 俄羅斯總統普京稱對美國大選結果持觀望態度，希望等官方確認結果。

美國總務署未確認美國大選結果，但民主黨總統候選人拜登料勝出美國大選，美國總統特朗普仍拒承認落敗。多國領袖已祝賀拜登當選，俄羅斯總統普京稱對美國大選結果持觀望態度，希望等官方以合法形式確認美國大選結果，再作出恭賀。

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普京（Vladimir Putin）接受俄羅斯媒體訪問，表示他至今未祝賀拜登（Joe Biden），並非別有用心。普京解釋自己並非特別偏向某位候選人，他對特朗普（Donald Trump）及拜登都同樣尊重，強調只想等待美國内部政治對抗的局面結束。

普京表示，俄羅斯會與任何獲得美國人民信任的人合作，又表示：

當一方承認另一方的勝利時，必須通過政治慣例表明這一點，或應以正當合法方式總結選舉結果。 （it must either be indicated through political convention when one of the parties recognizes the victory of the other, or the final results of the election should be summed up in a legitimate, legal way.）

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普京更形容美國選舉制度有問題，他質疑大部分州都是採用「勝者全取」（winner-takes-all）方式，在該州勝出的候選人就可取得所有選舉人票的做法，更反問「這樣民主嗎？」（Is it democratic?）但普京強調，自己並非侮辱美國政治制度或選舉制度。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）強調，俄羅斯政府願意與美國選民選出的任何一名總統合作，以尋求俄美關係正常化。

責任編輯：鄭錦玲