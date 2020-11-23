【A股布局】電動車企預告全年業績　7家盈利翻倍最勁增長近40倍

下半年，電動車板塊絕對是A股的焦點之一。單計11月至今，不少股份升幅達到雙位數，如天賜材料（深：002709）、滙川技術（深：300124）及贛鋒鋰業（深：002460）。

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事實上，這些企業不止有概念，業績亦交足功課。資料顯示，在10家電動車概念股中，有7家預告淨利潤按年翻倍，分別有天賜材料、當升科技（深：300073）、雅化集團（深：002497）、江鈴汽車（000550）、比亞迪（深：002594）、得潤電子（深：002055）和多氟多（深：002407）。

其中，以天賜材料的增幅最厲害，預告淨利潤同比增長下限為38.8倍。公司解釋，其高毛利產品銷量和銷售額佔比上升，受惠產品結構優化，毛利率明顯提升。同時，鋰離子電池材料電解液市場需求增長，以致銷量上升，也助毛利率進一步提高。

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確實，由電動車整車企業的交付量，也可看來其產業鏈的景氣度不俗。例如，蔚來汽車第三季交付1.22萬輛，連續兩季過萬。另外，小鵬汽車的新車P7成了銷量支柱，佔整體銷量的70%，帶動第三季交付量達到8,576輛。

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記者：林衛