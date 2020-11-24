【藍籌業績】石藥集團績後回吐4.4%　首三季盈利增25%　未來3年重磅品種將不少於15個

▲ 圖為石藥主席蔡東晨。

石藥集團 （01093） 公布，至9月底首3季盈利按年增長25.1%至35.2億元（人民幣，下同），增幅較半年盈利按年增23%，稍稍加快。石藥集團首三季收入增14.6%至192億元，毛利就增21.6%至145億元。石藥重申，未來三年預計將上市新產品50餘個，其中預計市場空間超過10億元的重磅品種將不少於15個，與半年業績通告相同。

石藥績後股價回吐，挫近7%，半日低見7.61港元，為半年低位；現跌幅收窄至7.78港元，挫4.42%，成交7.36港元。

以石藥業務劃分收入，成藥首3季收入增17.4%至157億元，維生素C原料跌9.9%至14.4億元，抗生素原料增6.6%至7.62億元，其他業務則升22.5%至13億元。

石藥表示，自新型冠狀病毒疫情於中國逐漸受控後，醫院就診率及各項市場推廣活動得到復蘇，集團整體的經營大致回復正常。期內的研發費用達22.66億元（計入損益表中），按年增加50.9%， 約佔成藥業務收入的14.4%。

石藥續指，目前在研項目300餘項，其中小分子創新藥40餘項、大分子創新藥50餘項，新型製劑20餘項，主要聚焦在腫瘤、自身免疫、精神神經、消化和代謝、心腦血管系統及抗感染治療領域。目前有28個藥品處於注冊審評待批階段，42個產品正在開展臨床試驗（包括31個創新藥以及11個新型製劑），9個產品正在進行生物等效試驗，以及2個產品待批臨床批件。

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編輯：麥德銘