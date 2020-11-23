【5G手機】全球十大暢銷5G手機揭曉　三星Galaxy Note 20 Ultra居榜首

▲ 市場研究機構Counterpoint Research報告顯示，在全球5G手機銷量排行榜中，三星（Samsung）Note 20 Ultra 5G擊敗華為，成為本年9月份最暢銷的5G手機型號。

隨著全球手機品牌陸續推出5G手機，導致市場競爭愈漸激烈。據市場研究機構Counterpoint Research報告顯示，在全球5G手機銷量排行榜中，三星（Samsung）Note 20 Ultra 5G擊敗華為，成為本年9月份最暢銷的5G手機型號，佔據5%市場份額。

近日，Counterpoint Research發表9月份最新報告，Galaxy Note 20系列成功超越華為P40 Pro 5G手機，排名第一。本年9月，P40 Pro 5G的市場份額為4.5%，排在第二位。華為另一款中階手機nova 7，則以4.3%市場份額排名第三。此外，Galaxy S20 Plus佔據4%市場份額，排名第四。而HuaWei P40、vivo Y70s、OPPO Reno 4、Galaxy Note 20、Honor 30S及OPPO A72均有上榜。

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本年9月份，在全球10大暢銷的5G手機型號中，共有7款來自中國手機品牌，其餘3款為三星推出的手機型號。報告指出，5G手機型號增長速度快，本年第一季約有50款支援5G網絡的手機型號，現時全球共有超過200款型號。另外，在本年第1至第3季期間，全球5G手機型號的銷量更增長接近300%。

據該市場研究機構預測，蘋果（Apple）支援5G網絡的iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 mini與iPhone 12 Pro Max型號已陸續開賣，未來將更加有助推動5G換機潮。

責任編輯：李寶如