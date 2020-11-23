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【美股期貨】道指期貨升逾150點　納指期貨升近0.4%（不斷更新）

股市 16:19 2020/11/23

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美股市況不斷更新

美股上周五下跌，新冠肺炎疫情惡化，加上聯儲局與財政部就抗疫貸款計劃出現分歧，道指上周五收報29263點，跌219點。美股期貨今早於亞洲時段向上，道指期貨升逾百點。美國今日將公布11月Markit製造業、服務業及綜合採購經理人指數初值。

港股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

即市走勢：

【16：19】歐洲股市早段向上，德股升近0.7%；英股升0.3%；法股升0.8%。

【16：14】道指期貨升154點，報29366點；標指期貨升16點，報3570點；納指期貨升44點或近0.4%，報11949點。

【14：10】外電報道，平保  （02318）  旗下陸金所（LUFAX，美：LU）成為沽空目標。

【螞蟻上市觸礁】平保陸金所成受害者　外電：成為頭號做空對象

【13：05】路透社周一（23日）引述消息報道，美國商務部正草擬文件，美國政府擬將89間中國航天企業及其他公司列為跟中國軍方有關連。

【美國制裁】美國傳再列89間中國企業標明具軍方背景　「波音對手」中國商用飛機在列

【12：12】道指期貨升93點，報29305點；標指期貨升10點，報3564點；納指期貨升46點或近0.4%，報11952點。

道指上周五跌219點　港股ADR升198點

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責任編輯︰梁浩碩

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