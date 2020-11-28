【美股市況】道指收市升37點　Palantir遭沽空狙擊　升15%後倒跌5%（不斷更新）

▲ 美股市況不斷更新

今日為感恩節市翌日，美股提前3小時收市，即香港時間周六凌晨2時收市。美股早段向好，3大指數高開。惟金價表現弱勢，現貨金價失守1780美元大關，跌至今年6月底以來低位。納指曾創即市新高，道指亦曾越30000關。

Palantir遭沽空機構香櫞狙擊，指交易員正尋求沽空，這不是一隻股票，只是純賭，以跌至20美元為沽空目標，Palantir在曾升15%後倒跌，收報27.75美元，跌4.5%。

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重點新聞︰

【Bitcoin】傳美國財政部擬收緊加密貨幣錢包政策 比特幣下午跌至16800美元

【美股焦點】Salesforce據報擬收購Slack 或衝擊微軟

即市走勢：

【02︰00】道指收市升37點，收報29910點，標指升0.2%，收報3638點，納指升0.9%，收報12205點。

【23︰25】道指升65點，標指升0.38%；納指漲逾1%，高見12229點，創歷史新高。Tesla高見597.88美元。

【22︰30】美股開市，道指升69點，報29941點；標指升0.27%；納指升0.51%。

【22︰02】現貨金價跌至每安士1774.85美元，為6月底以來低位。

【21︰37】道指期貨升68點，報28966點；標指期貨升0.27%；納指期貨升0.48%。

【18︰58】道指期貨升51點，報29879點；標指期貨升0.14%；納指期貨升0.34%。

【16︰26】道指期貨轉升7點，報29835點；標指期貨升1點，報3629點；納指期貨升36點或0.3%，報12189點。

【15︰35】百度（美：BIDU）擬作價約36億美元（280.8億港元）全資收購歡聚集團（美：YY）直播業務「YY直播」內地媒體引述接近交易的知情人士透露，百度在交易之前已委託包括普華永道在內的多家第三方機構對歡聚集團進行詳細的盡職調查，交易或存在多種可能。

【中概股】百度已委托多家機構完成收購歡聚集團盡職調查

【13︰10】小鵬汽車（美：XPEV）董事長兼CEO何小鵬致信提醒全體員工，要放眼長線利益，不能只盯著短期的漲跌，要保持創業和奮鬥的精神，且必須保持比行業增長速度高一倍甚至數倍的優勢。

【電動車】小鵬汽車月賣車3040輛撐起3600億市值 何小鵬提員工「不要關注短期起落」

【12︰48】美股期貨個別發展，道指期貨跌38點，報29789點；標指期貨跌2點，報3624點；納指期貨升19點或近0.2%，報12171點。

【12︰05】亞馬遜（美：AMZN）預計本季收入將首次超過1000億美元，為防止員工在旺季發起工業行動，公司宣布將發放一次性5億美（約39億港元）元的聖誕花紅予前線員工。

【Black Friday】亞馬遜發放39億元聖誕花紅 防員工旺季罷工

【10︰30】 比特幣於於周三（25日）高位曾見 19495 美元，但其後一度跌至 16475美元，由高位計跌幅達18%或3020美元。據Cooindesk數據顯示，比特幣現報17276.41美元，按日跌幅收窄至7.04%。

【Bitcoin】比特幣單日曾跌3000美元 挑戰歷史高位失敗

【10︰30】英國牛津大學與藥廠阿斯利康（AstraZeneca）行政總裁Pascal Soriot表示，可能會進行一輪額外的全球試驗，以評估疫苗的功效。

【新冠疫苗】阿斯利康或啟動新一輪試驗 專家憂影響審批進度

【09︰20】美國總統特朗普表示，若果選舉人團投票給民主黨的拜登選出對方擔任總統 ，他將會離開白宮。不過，他強調，選舉出現大規模舞弊，現時難以認輸。

【美國大選】特朗普：若選舉人團投票予拜登 將會離開白宮

美股休市歐股偏軟 恒指夜期跌50點

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11月26日（四）市況

美股於感恩節假期前夕回落，美國多項數據遜預期， 道指跌173點。美國今日為感恩節假期，美股全日休市，周五（27日）感恩節翌日亦會提前3小時收市，即香港時間周六凌晨2時收市。

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焦點新聞：

聯儲局部分官員 冀修訂資產購買計劃 美滙指數曾跌穿92

即市走勢：

【16︰16】道指期貨升43點，報29871點；標指期貨升7點，報3634點；納指期貨升53點或0.4%，報12205點。

【16︰14】歐洲股市初段個別發展，德股升近0.2%，英股跌0.1%，法股升近0.2%。

【16︰00】迪士尼 （美：DIS）周三宣布，明年上半年將裁減3.2萬名員工，主要為主題公園員工。

【迪士尼樂園】迪士尼增加裁員規模 明年上半年擬裁3.2萬人

【13︰30】《華爾街日報》引述消息人士報道，Salesforce 正就收購企業通訊協作平台Slack（美：WORK）進行深入談判，這兩家公司可能在幾天內達成協議。

【美股焦點】Salesforce據報擬收購Slack 或衝擊微軟

【12︰10】道指期貨升22點，報29850點；標指期貨跌1點，報3631點；納指期貨升42點或近0.4%，報12194點。

【10︰00】歐洲央行《金融穩定報告》表示，歐元區銀行未來或需要增加撥備來應對政府結束抗疫援助措施後壞帳增加。另外，歐洲央行副行長金多斯（Luis de Guindos）沒有正面回應歐元區銀行明年是否一定會恢復派息。

歐洲央行：銀行未來或需增加撥備應付壞帳上升 未正面回接銀行明年會否恢復派息

【09︰10】CNBC報道，美國大選當選人拜登可能下周三公布部分財金官員人選。

【美國大選】拜登據報下周三公布部分財金官員人選

【08︰00】字節跳動旗下抖音海外版TikTok，再獲延長分拆美國業務的限期。美國法院文件顯示，美國政府將執行限期再推遲7日，最新限期為12月4日。

【中美角力】TikTok禁令再獲延長7天 限期延至12月4日

道指假期前跌173點港股ADR平收 油價升逾1%

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11月25日（三）市況

美國啟動總統權力交接，賓夕法尼亞州確認拜登勝選，加上有傳前聯儲局主席耶倫獲提名出任財長，隔晚美股造好，道指破頂首次攀越3萬點心理大關。周三（25日）道指低開近百點，上周首申領失業數據遜預期，10月PCE物價指數升幅合乎預期。

收報 變幅 美滙指數 92.00 -0.2% 道指 29,872.47 -0.6% 標指 3,629.65 -0.2% 納指 12,094.40 +0.5% Palantir 29.03 +21.9% ZOOM 443.72 +3.8% Twitter 46.43 +2.7% Moderna 109.18 +10.8% 輝瑞 36.53 -0.2%

更多美股時段收市價：

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重點新聞︰

【零售寒冬】GAP第三季純利跌32%遜預期 美股盤前跌逾11%

【貨車界Tesla】Nikola造假疑雲未散 股價周二大漲17% 惟盤後跌逾7%

【美國經濟】美國10月核心PCE物價指數按年升1.4% 符預期

【美股市況】感恩節假期前 道指挫逾百點 納指升0.2% 首申失業救濟遜預期（不斷更新）

即市走勢：

【05︰00】道指收報29872點，跌173點，標指收報3629點，跌0.2%，納指升0.5%，收報12094點。

【23︰19】標指跌0.28%，報3625點；道指跌139點，報29906點；納指升0.06%，報12044點。

【22︰51】道指跌幅擴至163點，報29883點；納指升0.24%，報12065點；標指跌0.26%，報3626點。

【22︰31】美股開市，道指跌92點，報29953點；標指跌0.31%，報3630點；納指升0.12%，報12051點。

【21︰38】道指期貨跌53點，標指期貨跌0.1%；納指期貨0.1%。

【美國經濟】美國上周首申失業救濟人數77.8萬 遜預期 一文看清美國首申領失業救濟人數

【20︰45】道指期貨跌19點，報29979點；納指期貨升0.36%。

【18︰16】道指期貨跌46點，報29952點。

【16：34】外電報道，法國當局近日向美國科網巨頭如facebook 及亞馬遜開出數碼稅稅單。

【16：23】道指期貨轉跌3點，報29995點；標指期貨升1點，報3634點；納指期貨升33點或近0.3%，報12109點。

【16：16】歐洲股市早段靠穩，德股升0.1%；法股、英股升0.2%。

【16：03】Nikola（美︰NKLA）盤後跌8%。據外電報道，Nikola行政總裁Mark Russell未能向投資者承諾，通用汽車（美︰GM）不會退出對Nikola的投資計劃。

【貨車界Tesla】Nikola造假疑雲未散 股價周二大漲17% 惟盤後跌逾7%

【12：32】道指期貨升78點，報30076點；標指期貨升10點，報3643點；納指期貨升65點或0.5%，報12141點。

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11月24日（二）市況

美國總統大選結果已明確，總務管理局開展總統權力交接工作。有傳拜登將提名聯儲局前主席耶倫出任美國財長一職，市場對此看法正面。耶倫此前亦曾表示，美國需要更多財政刺激措施以復興經濟。美股造好，道指曾升525點，高見30116點，創歷史新高，收報30046點，升454點。

收報 最大升幅 道指 +1.5% +1.8% 標指 +1.6% +1.8% 納指 +1.3% +1.4% 恒指夜期 +0.2% +0.4% 聯合航空 +9.8% +9.9% 美國航空 +9.3% +10.4% 嘉年華郵輪 +11.3% +12.4% 波音 +3.3% +5.4% 紐約期油 +4.2% +5.0%

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重點新聞︰

【美國經濟】拜登據報擬任命聯儲局前主席耶倫為下一任財長

【美股焦點】貝萊德擬收購投資管理公司Aperio 作價10.5億美元

即日走勢：

【05︰00】道指收市升454點，收報30046點，標指升1.6%，收報3635點，納指升1.3%，收報12036點。

【01︰34】道指升485點，納指升0.9%。

【00︰26】道指高見30002點，急升410點，升幅1.4%。納指撲12000關，暫升109點或0.9% ， 報11989點。標指亦升越3600關，暫報3622點，升44點或1.3%；油價造好，紐約期油漲4.5%，逾8個月來首觸及45美元關；倫敦布蘭特期油亦升逾4%， 自3月6日來首次觸及48美元關。市場避險降溫，現貨金大跌33美元或1.8%，險守1,800美元關，暫報1,804美元，為連續第二天下跌。

【23︰25】道指高見29996點，距離3萬點僅4點。

【23︰19】道指逼近3萬點，高見29986點，創歷史新高。

【22︰46】道指升297點，報29889點，納指跌0.05%，報11874點；標指升0.58%，報3598點。

【22︰30】美股開市，道指期貨升304點，報29896點；標指升0.77%；納指升0.48%。

【21︰27】道指期貨升327點，報29873點。

【20︰39】Tesla（美︰TSLA）盤前升4.55%，報545美元。

【20︰09】道指期貨升297點，報29843點。

【19︰02】美股期貨上揚，道指期貨升305點，報29851點；納指期貨升1.03%；標指期貨升0.75%。

【16：22】歐洲股市上揚，德股升0.7%；英股升0.6%；法股升0.9%。

【16：21】特斯拉Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk） 近日於Twitter發文指，全自動駕駛（FSD）測試版本將在未來幾天內發布，會有非常大的改進。

【美股焦點】Tesla馬斯克預告：數日內推全自動駕駛測試版本電車

【12：12】道指期貨升257點，報29803點；標指期貨升27點，報3603點；納指期貨升65點或近0.6%，報11970點。

【09：15】外電引述消息人士報道，宣告勝出大選的美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）計劃任命美國聯儲局前主席耶倫， 出任下一任財政部長。

【美國經濟】拜登據報擬任命聯儲局前主席耶倫為下一任財長

道指升327點港股ADR升28點 紐約期金跌1.8%

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11月23日（一）市況

周末期間疫苗研發再傳喜訊，美國國民最快下月11日起可接種疫苗，醫護行業人員及長者等高危人士料優先接種。美國疫苗開發計劃「曲速行動」（Operation Warp Speed）首席科學顧問Moncef Slaoui預計，到了明年5月左右，便會有足夠多的民眾接種疫苗，令大眾生活回復正常。美股氣氛立時好轉，三大指數開市均走高，道指最多升404點，收報29591點，升327點，不過，納指僅升0.2%，Tesla再大升6.5%。

截至5：00 收市報 變幅 道指 29,591.27 +1.1% 納指 11,880.63 +0.2% Moderna 101.03 +3.5% 輝瑞 36.52 -0.5% 波音 211.36 +5.9% Tesla 521.49 +6.5% 蘋果 113.85 -3.0% facebook 268.43 -0.5%

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即市走勢：

【05：00】道指收市升327點，收報29591點，標指升0.6%，收報3577點，納指升0.2%，收報11880點。

【04：23】道指最多404點，納指最多僅升0.8%。

【23：45】金價插水，跌35.2美元或1.9%，報1837.2美元。

【23：39】道指升179點或0.6%，納指走勢較弱，彈0.1%或11點。

【22：30】美股三大指數開市報捷，道指升201點或0.7%，納指走勢相近，升69點或0.6%。

【20：46】歐股升勢放緩，德股升近0.61%；英股升0.21%；法股升0.34%。

【20：44】道指期貨報29418點，升206點或0.71%；標指期貨報3577點，升22點或近0.64%；納指期貨報11950點，升45點或近0.38%。

【18：59】歐股整體上升，德股升近0.82%；英股升0.52%；法股升0.51%。

【18：53】道指期貨報29415點，升202點或近0.72%；標指期貨報3575點，升21點或近0.6%；納指期貨報11952點，升46點或近0.39%。

【16：19】歐洲股市早段向上，德股升近0.7%；英股升0.3%；法股升0.8%。

【16：14】道指期貨升154點，報29366點；標指期貨升16點，報3570點；納指期貨升44點或近0.4%，報11949點。

【14：10】外電報道，平保 （02318） 旗下陸金所（LUFAX，美：LU）成為沽空目標。

【螞蟻上市觸礁】平保陸金所成受害者 外電：成為頭號做空對象

【13：05】路透社周一（23日）引述消息報道，美國商務部正草擬文件，美國政府擬將89間中國航天企業及其他公司列為跟中國軍方有關連。

【美國制裁】美國傳再列89間中國企業標明具軍方背景 「波音對手」中國商用飛機在列

【12：12】道指期貨升93點，報29305點；標指期貨升10點，報3564點；納指期貨升46點或近0.4%，報11952點。

道指上周五跌219點 港股ADR升198點

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責任編輯︰梁浩碩