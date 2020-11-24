【美股市況】道指升穿3萬大關　納指撲12000關 油價漲逾4%（不斷更新）

▲ 美股市況不斷更新

美國總統大選結果已明確，總務管理局開展總統權力交接工作。有傳拜登將提名聯儲局前主席耶倫出任美國財長一職，市場對此看法正面。耶倫此前亦曾表示，美國需要更多財政刺激措施以復興經濟。美股早段向好，道指曾升400點。

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重點新聞︰

【美國經濟】拜登據報擬任命聯儲局前主席耶倫為下一任財長

【美股焦點】貝萊德擬收購投資管理公司Aperio 作價10.5億美元

即日走勢：

【00︰26】道指高見30002點，急升410點，升幅1.4%。納指撲12000關，暫升109點或0.9% , 報11989點。標指亦升越3600關，暫報3622點，升44點或1.3%；油價造好，紐約期油漲4.5%，逾8個月來首觸及45美元關；倫敦布蘭特期油亦升逾4%, 自3月6日來首次觸及48美元關。市場避險降溫，現貨金大跌33美元或1.8%，險守1,800美元關，暫報1,804美元，為連續第二天下跌。

【23︰25】道指高見29996點，距離3萬點僅4點。

【23︰19】道指逼近3萬點，高見29986點，創歷史新高。

【22︰46】道指升297點，報29889點，納指跌0.05%，報11874點；標指升0.58%，報3598點。

【22︰30】美股開市，道指期貨升304點，報29896點；標指升0.77%；納指升0.48%。

【21︰27】道指期貨升327點，報29873點。

【20︰39】Tesla（美︰TSLA）盤前升4.55%，報545美元。

【20︰09】道指期貨升297點，報29843點。

【19︰02】美股期貨上揚，道指期貨升305點，報29851點；納指期貨升1.03%；標指期貨升0.75%。

【16：22】歐洲股市上揚，德股升0.7%；英股升0.6%；法股升0.9%。

【16：21】特斯拉Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk） 近日於Twitter發文指，全自動駕駛（FSD）測試版本將在未來幾天內發布，會有非常大的改進。

【美股焦點】Tesla馬斯克預告：數日內推全自動駕駛測試版本電車

【12：12】道指期貨升257點，報29803點；標指期貨升27點，報3603點；納指期貨升65點或近0.6%，報11970點。

【09：15】外電引述消息人士報道，宣告勝出大選的美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）計劃任命美國聯儲局前主席耶倫， 出任下一任財政部長。

【美國經濟】拜登據報擬任命聯儲局前主席耶倫為下一任財長

道指升327點港股ADR升28點 紐約期金跌1.8%

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11月23日（一）市況

周末期間疫苗研發再傳喜訊，美國國民最快下月11日起可接種疫苗，醫護行業人員及長者等高危人士料優先接種。美國疫苗開發計劃「曲速行動」（Operation Warp Speed）首席科學顧問Moncef Slaoui預計，到了明年5月左右，便會有足夠多的民眾接種疫苗，令大眾生活回復正常。美股氣氛立時好轉，三大指數開市均走高，道指最多升404點，收報29591點，升327點，不過，納指僅升0.2%，Tesla再大升6.5%。

截至5：00 收市報 變幅 道指 29,591.27 +1.1% 納指 11,880.63 +0.2% Moderna 101.03 +3.5% 輝瑞 36.52 -0.5% 波音 211.36 +5.9% Tesla 521.49 +6.5% 蘋果 113.85 -3.0% facebook 268.43 -0.5%

更多美股時段收市價：

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即市走勢：

【05：00】道指收市升327點，收報29591點，標指升0.6%，收報3577點，納指升0.2%，收報11880點。

【04：23】道指最多404點，納指最多僅升0.8%。

【23：45】金價插水，跌35.2美元或1.9%，報1837.2美元。

【23：39】道指升179點或0.6%，納指走勢較弱，彈0.1%或11點。

【22：30】美股三大指數開市報捷，道指升201點或0.7%，納指走勢相近，升69點或0.6%。

【20：46】歐股升勢放緩，德股升近0.61%；英股升0.21%；法股升0.34%。

【20：44】道指期貨報29418點，升206點或0.71%；標指期貨報3577點，升22點或近0.64%；納指期貨報11950點，升45點或近0.38%。

【18：59】歐股整體上升，德股升近0.82%；英股升0.52%；法股升0.51%。

【18：53】道指期貨報29415點，升202點或近0.72%；標指期貨報3575點，升21點或近0.6%；納指期貨報11952點，升46點或近0.39%。

【16：19】歐洲股市早段向上，德股升近0.7%；英股升0.3%；法股升0.8%。

【16：14】道指期貨升154點，報29366點；標指期貨升16點，報3570點；納指期貨升44點或近0.4%，報11949點。

【14：10】外電報道，平保 （02318） 旗下陸金所（LUFAX，美：LU）成為沽空目標。

【螞蟻上市觸礁】平保陸金所成受害者 外電：成為頭號做空對象

【13：05】路透社周一（23日）引述消息報道，美國商務部正草擬文件，美國政府擬將89間中國航天企業及其他公司列為跟中國軍方有關連。

【美國制裁】美國傳再列89間中國企業標明具軍方背景 「波音對手」中國商用飛機在列

【12：12】道指期貨升93點，報29305點；標指期貨升10點，報3564點；納指期貨升46點或近0.4%，報11952點。

道指上周五跌219點 港股ADR升198點

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責任編輯︰梁浩碩