【美股市況】憧憬疫苗下月起接種　傳統股走勢較佳道指升約180點　金價挫2%（不斷更新）

▲ 美股市況不斷更新

周末期間疫苗研發再傳喜訊，美國國民最快下月11日起可接種疫苗，醫護行業人員及長者等高危人士料優先接種。美國疫苗開發計劃「曲速行動」（Operation Warp Speed）首席科學顧問Moncef Slaoui預計，到了明年5月左右，便會有足夠多的民眾接種疫苗，令大眾生活回復正常。美股氣氛立時好轉，三大指數開市均走高。

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即市走勢：

【23：45】金價插水，跌35.2美元或1.9%，報1837.2美元。

【23：39】道指升179點或0.6%，納指走勢較弱，彈0.1%或11點。

【22：30】美股三大指數開市報捷，道指升201點或0.7%，納指走勢相近，升69點或0.6%。

【20：46】歐股升勢放緩，德股升近0.61%；英股升0.21%；法股升0.34%。

【20：44】道指期貨報29418點，升206點或0.71%；標指期貨報3577點，升22點或近0.64%；納指期貨報11950點，升45點或近0.38%。

【18：59】歐股整體上升，德股升近0.82%；英股升0.52%；法股升0.51%。

【18：53】道指期貨報29415點，升202點或近0.72%；標指期貨報3575點，升21點或近0.6%；納指期貨報11952點，升46點或近0.39%。

【16：19】歐洲股市早段向上，德股升近0.7%；英股升0.3%；法股升0.8%。

【16：14】道指期貨升154點，報29366點；標指期貨升16點，報3570點；納指期貨升44點或近0.4%，報11949點。

【14：10】外電報道，平保 （02318） 旗下陸金所（LUFAX，美：LU）成為沽空目標。

【螞蟻上市觸礁】平保陸金所成受害者 外電：成為頭號做空對象

【13：05】路透社周一（23日）引述消息報道，美國商務部正草擬文件，美國政府擬將89間中國航天企業及其他公司列為跟中國軍方有關連。

【美國制裁】美國傳再列89間中國企業標明具軍方背景 「波音對手」中國商用飛機在列

【12：12】道指期貨升93點，報29305點；標指期貨升10點，報3564點；納指期貨升46點或近0.4%，報11952點。

道指上周五跌219點 港股ADR升198點

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責任編輯︰梁浩碩