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【美國疫情】懶理專家呼籲 感恩節料有5千萬人外遊

環球社會熱點 12:40 2020/11/23

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【美國疫情】懶理專家呼籲 感恩節料有5千萬人外遊

美國疫情嚴峻之際，美國感恩節假期將至，美國疾控中心（CDC）及多名專家呼籲美國民眾，在感恩節假期避免外遊。不過，有外媒報道指，美國預料有5千萬人會在感恩節外遊，無視新冠疫情。

每年感恩節都是美國民眾外遊高峰期。隨著新冠肺炎疫情持續，長假為疫情的一大挑戰，可能會令疫情變得更嚴峻。

美國紐約州長科莫111日疫情簡報會獲艾美獎 【下一頁】

美國汽車協會 (American Automobile Association，簡稱AAA)預計，有5,000萬人會在感恩節5天連假（11月25日至11月29日）期間外遊，比去年的5,500萬人略為減少。AAA呼籲，民眾上機時最好用消毒紙巾清潔座位、扶手、安全扣及摺枱等。

華府傳染病專家福西（Anthony Fauci）跟隨美國疾控中心的言論，呼籲美國民眾在感恩節假期避免外遊。福西周日指，比起在飛機內的染疫風險，他更擔心是機場內的染疫風險。

英國或搶先美國 本周批准使用輝瑞疫苗 【下一頁】

福西表示，在人來人往的機場內，民眾排長龍登機，但不是所有人都會佩戴口罩，會增加染疫風險。

美國疾控中心上周四公布更新的防疫指引， 呼籲美國民眾在感恩節假期避免外遊，倘仍堅持外遊，建議在公眾場合或乘坐公共交通工具時佩戴口罩、保持社交距離及勤洗手。

責任編輯：林嘉莉

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