【螞蟻上市觸礁】螞蟻5隻A股戰配基金今可申請退款　原已募集600億人幣

▲ 早前螞蟻集團在9月時公布，A股發行將有5間基金成為戰略投資者，計畫戰略配售10%螞蟻集團新股。

螞蟻集團上市告吹，早前5家參與螞蟻集團A股戰略配售基金上周五（20日）發表公告，宣佈從今日（23日）起至下月22日，基金持有人可透過將現有基金份額（C類份額）申請轉換為B類份額，投資者其後將退出基金並得到退回來的錢。

5間基金（易方達、滙添富、中歐、華夏、鵬華）早前發布增設B類基金份額並修訂合同及招募說明書公告，5間基金將在今日至下月22日增設B類基金，供現時投資持有人轉回可進行自動贖回的B類基金份額，退出基金不收取基金管理費，托管費和銷售費用。指定期過後，基金不再接受有關申請，而在B類基金份額註銷後，未有退出的基金份額持有人將繼續持有基金。

▲ 5間螞蟻戰略配售基金（易方達、滙添富、中歐、華夏、鵬華）近日發表公告。

早前螞蟻集團在9月時公布，A股發行將有5間基金成為戰略投資者，計畫戰略配售10%螞蟻集團新股，引來不少投資者搶購，最終全數售罄。

螞蟻集團A股IPO零售基金開售後遭內地股民瘋搶，一小時賣102億人民幣，詳情可見【下一頁】

螞蟻集團A股IPO零售基金全數售罄，當時超過1000萬股民認購，詳情可見【下一頁】

據早前螞蟻集團向上交所提交招股文件顯示，該5間基金推出以發行價認購螞蟻股票的新基金，封閉期為18個月，每間基金規模為120億元（人民幣，下同），總募集規模600億元，最低認購額為1元起。

原定基金在18個月內的封閉期應不能作申購或贖回，只有封閉期完結轉為開放型後，基金才可接受申購或贖回申請。螞蟻A+H股暫緩上市後，5間基金集團在11月初集體發表公告，指基金目前現已成立，仍可正常運作，不受影響。

不過，當時不少認購相關基金的散戶投資者在支付寶平台上提出退款訴求，他們指，基金的最大賣點是認購螞蟻上市新股，如今螞蟻上市安排暫緩，他們仍要持有基金18個月，感到不值。

螞蟻A股戰配基金稱不受螞蟻影響仍正常運作，投資者要求「回水」，詳情可見【下一頁】

5間基金成立以來，目前滙添富、易方達、鵬華、華夏、中歐累計淨值按次序分別為1.0050元、1.0130元、1.0055元、1.0057元及1.0324元。

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編輯﹕賴奕羚