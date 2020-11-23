【螞蟻上市觸礁】阿里巴巴張勇：平台經濟諮詢及時和必要　中國科網巨頭得益於政策、時代

▲ 阿里巴巴主席張勇指，內地諮詢監管平台經濟行為有必要性

螞蟻集團AH上市於原定掛牌前兩日剎停，內地近期醞釀對平台經濟、金融科技巨頭的新政策。阿里巴巴創辦人馬雲上月於論壇發表爭議言論，阿里巴巴 （09988） 主席張勇最新出席論壇時稱則大讚中國制度和監管。張勇稱，內地正在就平台經濟領域的政策和法規徵求意見，認為這是非常及時和必要的。

張勇表示：

中國的數字經濟能夠發展到今天，走在全球的前列，並且湧現出一批優秀的互聯網公司和平台性的企業，這是得益於中國改革開放的大時代，得益於政府鼓勵發展和創新的各種政策，也得益於中國這個全球最大的市場。

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馬雲於上海外灘金融峰會言論

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張勇表示，發展過程中，一定會出現很多新問題新挑戰，需要有與時俱進的政策和法規來進行管理。發展和治理監管永遠是相互促進、相互依託的關係，讓平台性的企業不僅能夠自身發展好，同時能夠服務於整個社會的可持續的健康發展，帶來更多百花齊放的創新，這不僅是國家的要求，也應該是每個有社會責任感的企業的自我要求。

他續指，中國利用數碼技術抗疫和恢復經濟取得的巨大成果，表明中國數字經濟建設已經走在全球的最前列。

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國家市場監督管理總局本月發布《關於平台經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿）》為預防和制止平台經濟壟斷，從不公平價格行為、低於成本銷售、限定或拒絕交易等，進行壟斷行為定義，投資界普遍視為不利於阿里巴巴、美團 （03690） 、京東 （09618） 等大型互聯網平台企業。

圖解平台經濟諮詢部分重點與投資界看法

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編輯：麥德銘