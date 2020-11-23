【最難計的一條數】禮金應該俾幾多？ 男方付不出16.8萬禮金被指無誠意 

兩情相悅去到談婚論嫁，本來係開心事，但有網友因此煩惱不堪，事關「臨埋門」見家長食飯，女友事前提醒到時要傾禮金，「通水」父母開價16.8萬元，但大大超出網友38888或68888元的預算，月入只有2萬的網友唯有跟女友「坦白」，誰料女友表示食飯取消，着他回家跟父母再商量，更謂自己父母已收得平，家鄉親友收禮金至少30至50萬元，更指對方無誠意迎娶。

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不少網友俾意見，認為禮金應該可商量，或者女家出酒席錢，因為現在酒席都要1萬元一圍，如果擺10圍，也可以拉平條數。另有人提有家人會把禮金全數做嫁妝，因此也不盡是女家貪財。當然亦有人質疑女家「賣女」、「獅子開大口」、「不知是什麼家鄉」等等。相信世上最難計的一條數，禮金應是其一。

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撰文：鄭靜珊