【債務危機】中證監：多舉措督促債市中介機構盡責　加強源頭風險防控

▲ 中國監管部門將多措並舉督促債市中介機構歸位盡責。

近期內地債券風險事件引起當局關注，國務院金融穩定發展委員會召開第四十三次會議，研究規範債券市場發展、維護債券市場穩定工作；提出切實履行監管及屬地責任，「零容忍」打擊違法違規、維護債市公平和秩序，加強行業自律和監督，加強部門協作，深化債市改革、建立健全市場制度等要求。

中國證監會亦表明態度，據《上海證券報》從接近監管層的相關人士處獲悉，中國證監會將按照「建制度、不干預、零容忍」要求，進一步強化中介機構監管，加強債市源頭風險防控，切實保護投資者合法權益。

監管部門將著手三方面工作，一是完善制度，進一步明確公司債券承銷業務盡職調查等要求，健全中介機構執業規則體系；二是推動分類監管，督導中介機構合規展業，逐步減少外部評級依賴，促進形成治理約束機制；三是加大中介機構違法違規成本，進一步強化日常監管和現場檢查工作，強化對違規機構和人員的責任追究。

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編輯：陳華