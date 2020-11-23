【長和系】長和支付寶香港股權攤薄至四成 螞蟻獲得最終決策權

支付寶香港（AlipayHK）是由螞蟻集團及長和（00001）合資成立，初時雙方各持50%股權，並各委任兩名董事。據報，近日AlipayHK增發股份後，長和持股比例跌至40%，而長和聯席董事總經理霍建寧已經辭任經營AlipayHK的合資公司的董事職位。AlipayHK回應指，有關舉動只為提升營運效率。長和現價微跌1.1%，報56.2元，成交約2.6億元。

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長和與螞蟻於2017年合資成立CKHH Alipay Internet Services（HK），並由其全資持有Alipay Payment Services（HK）（AlipayHK），而長和與螞蟻各持有CKHH Alipay一半股權。

但於今年9月，CKHH Alipay增發4,970.9萬股，但只向螞蟻配發。其後螞蟻持股增至60.3%，長和則被攤薄至39.7%。同日，董事局亦出現人事變動。原來長和及螞蟻雙方各有兩名董事代表，但4名董事於當日全數離任。

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及後董事局重新任命3名新成員，包括螞蟻金服國際投資主管萬啓年、螞蟻集團國際事業群總裁趙穎，及現任AlipayHK CEO、曾出任和記電訊（00215） 營運總裁的陳婉真作為代表，螞蟻一共佔2席，長和僅得1席，即螞蟻獲最終決策權。

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