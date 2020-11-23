  • 23°C
香港時間 : 20201123日 (一) 14:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國疫情】紐約州長科莫111日疫情簡報會獲艾美獎

環球社會熱點 11:34 2020/11/23

分享：

【美國疫情】紐約州長科莫111日疫情簡報會獲艾美獎

美國疫情嚴峻，紐約州的新冠肺炎確診病例急增。紐約州州長科莫每日都會現身舉行疫情簡報會，在電視轉播的疫情簡報會獲頒電視獎項國際艾美獎（International Emmy Award）。主辨方表示，科莫在111日的每日簡報會發放抗疫資訊和故事，讓民眾得悉最新情況。

國際艾美獎是由國際電視藝術及科學學院舉辦，表揚的優秀電視節目。國際艾美獎一般在每年11月舉行頒獎典禮，今年因疫情持續，改為在23日於線上舉行。科莫（Andrew Cuomo）將獲頒「創始人獎」（Founders Award）。

白宮專家預料 首批最快下月11日接種【下一頁】

英國或搶先美國 本周批准使用輝瑞疫苗【下一頁】

紐約州疫情在3月升溫、4月中達高峰，科莫由3月1日起連續111日舉行每日簡報會，直到6月19日。最後一日的簡報會，科莫以10分鐘總結紐約抗疫的成功與失敗，並播出以往記者會和抗疫重要時刻的片段。

國際電視藝術及科學學院主席佩斯納（Bruce Paisner）認為， 科莫提出的抗疫口號「紐約堅強」（New York Tough）口號，展現當局抗疫的決心。科莫已為網上頒獎典禮拍攝領獎片段，感謝學院頒獎。

曾醫好特朗普 雞尾酒療法獲美國緊急授權【下一頁】

特朗普長子、朱利亞尼兒子確診新冠肺炎【下一頁】

責任編輯：鄧燕君

相關文章

【輝瑞疫苗】白宮專家預料 首批最快下月11日接種
今日
【輝瑞疫苗】白宮專家預料 首批最快下月11日接種
【輝瑞疫苗】英國或搶先美國 本周批准使用輝瑞疫苗
今日
【輝瑞疫苗】英國或搶先美國 本周批准使用輝瑞疫苗
【新冠疫苗】Moderna疫苗每劑料可低至195元 視乎訂購量
今日
【新冠疫苗】Moderna疫苗每劑料可低至195元 視乎訂購量
【南韓疫情】新增330宗確診 政府上調首都圈防疫級別
2020/11/22
【南韓疫情】新增330宗確診 政府上調首都圈防疫級別
【日本疫情】連續4日確診創新高 政府料限制大型活動
2020/11/22
【日本疫情】連續4日確診創新高 政府料限制大型活動
疫情 紐約州 美國 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【輝瑞疫苗】白宮專家預料 首批最快下月11日接種

下一篇文章

【輝瑞疫苗】英國或搶先美國 本周批准使用輝瑞疫苗
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國大選】密歇根韋恩縣戲劇性撤回拜登勝出認證
【美國大選】密歇根韋恩縣戲劇性撤回拜登勝出認證
【美國大選結果】多州本周公布官方結果 特朗普訴訟遇挫（不斷更新）
【美國大選結果】多州本周公布官方結果 特朗普訴訟遇挫（不斷更新）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月22日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月22日 時間17:00）
【新冠疫苗】Moderna疫苗每劑料可低至195元 視乎訂購量
【新冠疫苗】Moderna疫苗每劑料可低至195元 視乎訂購量
【新冠肺炎】加拿大多倫多封城28日 料年底單日新增6萬宗
【新冠肺炎】加拿大多倫多封城28日 料年底單日新增6萬宗
【美國大選】特朗普律師30年來首度上庭 朱利安尼笑料百出
【美國大選】特朗普律師30年來首度上庭 朱利安尼笑料百出