▲ 【美國疫情】紐約州長科莫111日疫情簡報會獲艾美獎

美國疫情嚴峻，紐約州的新冠肺炎確診病例急增。紐約州州長科莫每日都會現身舉行疫情簡報會，在電視轉播的疫情簡報會獲頒電視獎項國際艾美獎（International Emmy Award）。主辨方表示，科莫在111日的每日簡報會發放抗疫資訊和故事，讓民眾得悉最新情況。

國際艾美獎是由國際電視藝術及科學學院舉辦，表揚的優秀電視節目。國際艾美獎一般在每年11月舉行頒獎典禮，今年因疫情持續，改為在23日於線上舉行。科莫（Andrew Cuomo）將獲頒「創始人獎」（Founders Award）。

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紐約州疫情在3月升溫、4月中達高峰，科莫由3月1日起連續111日舉行每日簡報會，直到6月19日。最後一日的簡報會，科莫以10分鐘總結紐約抗疫的成功與失敗，並播出以往記者會和抗疫重要時刻的片段。

國際電視藝術及科學學院主席佩斯納（Bruce Paisner）認為， 科莫提出的抗疫口號「紐約堅強」（New York Tough）口號，展現當局抗疫的決心。科莫已為網上頒獎典禮拍攝領獎片段，感謝學院頒獎。

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責任編輯：鄧燕君