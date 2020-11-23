傳蘋果停止支援 iPhone 6S、iPhone SE更新iOS 15 系統

▲ 蘋果計劃明年發布iOS 15系統時，將不再支援iPhone SE、iPhone 6s和iPhone 6s Plus進行更新。

蘋果（Apple）每年都會發布新版iOS系統更新。不過據外媒消息指出，蘋果計劃明年發布iOS 15系統時，將不再支援iPhone SE、iPhone 6s和iPhone 6s Plus進行更新。

據以色列網站The Verifier報道，蘋果將在下一次推出系統更新時，停止支援iPhone 6S系列及第一代iPhone SE手機作更新，但報道卻未有提供更多相關細節。據了解，iPhone 6s和iPhone 6s Plus於2015年9月推出，第一代iPhone SE則在2016年推出，上述手機型號均採用A9晶片，因此有機會一同停止更新支援，日後或只能更新至iOS 14系統。

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早前報道指，蘋果於去年針對 iOS 13系統停止更新支援。另外亦有為 iPhone 6、iPhone 5s、第6代 iPod touch、第一代 iPad Air及第3代 iPad mini 推出iOS 12.4.3 系統修補。

責任編輯：李寶如