【新股IPO】裕勤控股2110今日起招股 入場費2727元

本港海事建築工程分包商裕勤控股（新上市編號：02110）今日起至周五（23日）招股，計劃發售5.56億股，招股價介乎0.225元至0.27元，一手10,000股，入場費約2,727元；12月7日掛牌；紅日資本為獨家保薦人。

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該股是次集資所得，其中67.6%用於擴大船隊及地盤設備；約14.2%用於聘用額外35名全職員工；4.5%用於提升人力資源；8.5%用於獲取潛在海事建築或其他土木工程的履約保證金及下達投標訂金；5.2%用作集團的日常營運資金。

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記者：張以正