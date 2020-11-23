【宏觀中國】應付連串債務違約　券商估流動性投放或加碼

連串國企違約事件愈演愈烈，恐慌情緒有擴散迹象。於周六（21日）國務院副總理劉鶴主持召開金融委會議，研究規範債券市場發展、維護債券市場穩定工作。

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會上，特別提及須釐清企業及其股東、金融機構和中介機構的責任、並且必須嚴守法律法規和市場規則。此外，依法查處欺詐發行、虛假信息披露、惡意轉移資產、挪用發行資金等違規法，嚴厲處罰各種「逃廢債」行為。

事實上，由於市場避險情緒高漲，已令國內企業債發行受到影響。由11月9至16日的一周已有超過200億元人民幣的債券取消發行，對企業融資的打擊很大。

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有券商預期，為了緩和市場氣氛，流動性投放在短期內或會加碼，以應付由信用風險引發的流動性風險。但中期來看，信用債市場的違約風險能否降低，取決於經濟好轉的程度和企業信用資質的改善。

上周，人民銀行便在公開市場開展8,000億元人民幣的中期供貸便利（MLF），被指是應對國企違約，以及利率波動的措施。

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記者：林衛