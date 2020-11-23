  • 23°C
香港時間 : 20201123日 (一) 11:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【宏觀中國】應付連串債務違約　券商估流動性投放或加碼

股樓投資 11:07 2020/11/23

分享：

連串國企違約事件愈演愈烈，恐慌情緒有擴散迹象。於周六（21日）國務院副總理劉鶴主持召開金融委會議，研究規範債券市場發展、維護債券市場穩定工作。

【疫下樓市】嘉湖兩房再跌穿500萬　投資者趁機入市　筍盤料增多？，請看【見下頁

會上，特別提及須釐清企業及其股東、金融機構和中介機構的責任、並且必須嚴守法律法規和市場規則。此外，依法查處欺詐發行、虛假信息披露、惡意轉移資產、挪用發行資金等違規法，嚴厲處罰各種「逃廢債」行為。

事實上，由於市場避險情緒高漲，已令國內企業債發行受到影響。由11月9至16日的一周已有超過200億元人民幣的債券取消發行，對企業融資的打擊很大。

【樓市現象】趁施政報告公佈前趕入市 家長680萬買定東堤灣畔2房比仔女，請看【見下頁

有券商預期，為了緩和市場氣氛，流動性投放在短期內或會加碼，以應付由信用風險引發的流動性風險。但中期來看，信用債市場的違約風險能否降低，取決於經濟好轉的程度和企業信用資質的改善。

上周，人民銀行便在公開市場開展8,000億元人民幣的中期供貸便利（MLF），被指是應對國企違約，以及利率波動的措施。

iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」路】
 
國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com
如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ
# Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛

中國 國務院金融穩定發展委員會 劉鶴 經濟

上一篇文章

【新股IPO】裕勤控股2110今日起招股 入場費2727元

下一篇文章

【美國疫情】周四感恩節估計美國5000萬人外遊 憂重演武漢500萬人離城令疫情擴散

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【大行點睇】高盛將呢隻藍籌剔出「確信買入」名單　今日股價即創52周新低
【大行點睇】高盛將呢隻藍籌剔出「確信買入」名單　今日股價即創52周新低
【樓市現象】90後夫婦抽唔中新盤 轉投二手遇上善心業主 今年新低價918萬買到譽‧港灣2房
【樓市現象】90後夫婦抽唔中新盤 轉投二手遇上善心業主 今年新低價918萬買到譽‧港灣2房
【螞蟻IPO煞停】螞蟻集團何時捲土重來？內地專家狠批：「馬雲的螞蟻集團已經無法上市！」
【螞蟻IPO煞停】螞蟻集團何時捲土重來？內地專家狠批：「馬雲的螞蟻集團已經無法上市！」
【美股分析】七隻今年股價翻倍的股份　分析師認為仍有上升空間
【美股分析】七隻今年股價翻倍的股份　分析師認為仍有上升空間
【買樓理財】3年前做業主　現賺7倍離場　全靠甚麼方法致富？
【買樓理財】3年前做業主　現賺7倍離場　全靠甚麼方法致富？
【租樓理財】地鐵站上蓋　享維港景　夫婦大膽講價　低市價半成租
【租樓理財】地鐵站上蓋　享維港景　夫婦大膽講價　低市價半成租