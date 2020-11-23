【美國疫情】周四感恩節估計美國5000萬人外遊 憂重演武漢500萬人離城令疫情擴散

至22日美國累積確診人數達1220萬人，死亡人數25.6萬人。今周四即11月26日為感恩節，疫情下不少美國民眾如常出外聚會慶祝，令人擔憂疫情進一步惡化，據美國疾病控制及防護中心（CDC）指疫情惡化，小型家庭聚會正是病毒主要傳播途徑之一。呼籲群眾在感恩節不要外遊，跟親友網上見面慶祝。

但根據美國汽車協會（AAA）調查數字顯示，估計有5000萬人在感恩節假期前後即今周三至周六期間計劃外遊，比去年5500萬人減少，大部份人會開車。其餘少部份人坐飛機外遊，比對去年減少一半至240萬人。該會呼籲上機時最好用消毒紙巾先抹坐位、扶手、安全扣及摺枱等。

有外國傳媒報導擔憂，美國感恩節會否重演年初時武漢的情況，農曆年前不少人離開武漢返家鄉過年，加上在過年前兩天實施封城，估計有500萬人離開武漢，令病毒傳播開去。

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責任編輯：鄭靜珊