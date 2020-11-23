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【輝瑞疫苗】白宮專家預料 首批最快下月11日接種

環球社會熱點 11:03 2020/11/23

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新冠肺炎疫情全球大流行,輝瑞疫苗等多款新冠疫苗接連報喜，外界憧憬輝瑞疫苗及Moderna疫苗可加快面世。白宮專家表示，計劃最快於下月第二周緊急授權輝瑞疫苗，並於12月11日安排首批美國人接種輝瑞疫苗。

【輝瑞疫苗】英國或搶先美國 本周批准使用輝瑞疫苗  【下一頁】

【新冠疫苗】Moderna疫苗每劑料可低至195元 視乎訂購量 【下一頁】

輝瑞（Pfizer）上周五（20日）向美國食品及藥物管理局（FDA）申請疫苗緊急使用授權，FDA疫苗諮詢委員會將於12月10日開會討論。

白宮新冠疫苗研發負責人斯拉維（Moncef Slaoui）周日（22日）表示，如果輝瑞疫苗當日於會上獲得批准，可於翌日推出。斯拉維更表示，計劃在批准後24小時內，將輝瑞疫苗運送到接種地點。

【牛津疫苗】11款屬最後階段 輝瑞Moderna同報喜【下一頁】

斯拉維更表示：

因此我希望在批准（疫苗）的翌日，即12月11日或12日，在全美會有首批人接種。

（So I would expect maybe on day two after approval, on the 11th or on the 12th of December, hopefully, the first people will be immunized across the United States.）

斯拉維指出，按照輝瑞疫苗和Moderna疫苗公布的效用率，約7成接種疫苗者，於明年5月時可對新冠病毒群體免疫。

華府傳染病專家福西（Anthony Fauci）也表示，他完全同意明年5月前或出現群體免疫的説法，如相對只有四至五成人接種疫苗，就難以獲得所需的群體免疫力，因此仍需要求全國大部分人接種新冠疫苗。

責任編輯：鄭錦玲

白宮專家表示，計劃最快於12月11日安排首批美國人接種輝瑞疫苗。

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