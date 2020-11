【輝瑞疫苗】白宮專家預料 首批最快下月11日接種

新冠肺炎疫情全球大流行,輝瑞疫苗等多款新冠疫苗接連報喜,外界憧憬輝瑞疫苗及Moderna疫苗可加快面世。白宮專家表示,計劃最快於下月第二周緊急授權輝瑞疫苗,並於12月11日安排首批美國人接種輝瑞疫苗。

輝瑞(Pfizer)上周五(20日)向美國食品及藥物管理局(FDA)申請疫苗緊急使用授權,FDA疫苗諮詢委員會將於12月10日開會討論。

白宮新冠疫苗研發負責人斯拉維(Moncef Slaoui)周日(22日)表示,如果輝瑞疫苗當日於會上獲得批准,可於翌日推出。斯拉維更表示,計劃在批准後24小時內,將輝瑞疫苗運送到接種地點。

斯拉維更表示:

因此我希望在批准(疫苗)的翌日,即12月11日或12日,在全美會有首批人接種。

(So I would expect maybe on day two after approval, on the 11th or on the 12th of December, hopefully, the first people will be immunized across the United States.)