▲ 【輝瑞疫苗】英國或搶先美國 本周批准使用輝瑞疫苗

新冠疫情全球大流行，民眾都寄望盡快有新冠疫苗面世，其中輝瑞疫苗被視為一大希望。英媒報道指，已向美國食藥局（FDA）申請緊急使用授權的輝瑞疫苗，可能會英國搶先獲批。報道指，英國可能會在本周批准使用輝瑞疫苗。

英國《電訊報》報道指，英國監管當局或在今周開綠燈，批准使用美國藥廠輝瑞（Pfizer，美：PFE） 及德國生物科技公司BioNTech（美︰BNTX）合作研發的新冠疫苗。

報道指，英國國民保健署（NHS）已獲通報，要在12月1日前準備接種安排。

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另外，輝瑞上周正式向美國食物及藥物管理局（FDA）申請批准緊急使用，成為首款向FDA申請使用的新冠疫苗。報道指，關的審批委員會會議，初步定於12月初舉行，料需數周完成審批。

輝瑞上周三（18日）公布疫苗第三階段測試的最後分析結果（final analysis of the Phase 3 trial），指170名染疫的受試者中，162人接受安慰劑，僅8人曾接受疫苗，由此推算，疫苗有效率達95%，較早前公布的初步結果中的90%為高。

責任編輯：林嘉莉