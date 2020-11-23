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【AlipayHK】長和支付寶香港股權攤薄至40%　霍建寧退任董事

股市 10:58 2020/11/23

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長和減持支付寶香港股權至40%　霍建寧退任合資公司董事

長和 （00001） 、螞蟻集團早年合資成立支付寶香港（AlipayHK），雙方各持一半股權，並有長和大班霍建寧坐陣AlipayHK董事，不過最新股權有變。本地報章報道，經過新一輪增發股份後，長和在AlipayHK持股降至40%，而長和聯席董事總經理霍建寧已經辭任經營AlipayHK的長和、螞蟻集團合資公司的董事職位。AlipayHK回應指舉動屬「提升營運效率」。

長和與螞蟻於2017年合資成立Alipay Payment Services（HK）（下稱AlipayHK） ，長和與螞蟻集團透過CKHH Alipay Internet Services（HK） 全資擁有AlipayHK，而長和與螞蟻集團各佔CKHH Alipay50%股權。

《蘋果日報》報道指出，今年9月，CKHH Alipay增發股份，惟只向螞蟻配發，涉及4,970.9萬股（涉6,200萬美元）。完成後螞蟻持股躍升至60.3%，長和則攤薄至僅39.7%。其時螞蟻集團正積極籌備中港兩地上市大計。

螞蟻上市何時重啟？內地專家：「沒有政府背書，沒有螞蟻未來」，詳情可見【下一頁】

另外，AlipayHK原本董事局長和及螞蟻雙方各有2名董事代表，惟配發股份同日，董事局出現人事變動，長和老臣子及螞蟻高層全數離任董事一職，包括長和聯席董事總經理霍建寧、副董事總經理陸法蘭，以及螞蟻集團高級副總裁Douglas Feagin、首席財務官韓歆毅。

董事局重新任命3名新成員，包括螞蟻金服國際投資主管萬啓年、螞蟻集團國際事業群總裁趙穎，以及現時是AlipayHK CEO、曾出任和記電訊 （00215） 營運總裁陳婉真作為代表，螞蟻一共佔2席，長和僅得1席，變相螞蟻獲得終極決策權。

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編輯：吳敏芳

電子支付 長和（00001） 香港股票 陸法蘭 霍建寧 減持 螞蟻金服 阿里巴巴 支付寶

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