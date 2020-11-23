【新股IPO】裕勤控股首日招股　一手入場費2727元超額認購1.6倍

▲ 裕勤將於周一（23日）起招股。

本港海事建築工程分包商裕勤（ 新上市編號：02110）計劃發行5.56億股，集資最多1.5億元，於今日（周一）至周五招股。截至19時29分，綜合多家券商顯示， 孖展暫錄有3,977萬元，超額認購1.65倍，當中輝立借出2,800萬元。

裕勤招股價介乎0.225至0.27元，一手（10000股） 入場費2727.21元，料下月7日主板掛牌。獨家保薦人為紅日資本。

裕勤控股專門從事填海工程，並輔以船隻租賃服務及其他土木工程。

集資所得款項的67.6%用於擴大潛在海事建築工程的船隊及地盤設備；約4.5%將用於於截至下年度的第一季度聘用額外7名；全職員工約14.2%用於聘用額外35名全職員工；8.5%用於上市後截至2021年5月31日止年度就新及現有客戶的潛在海事建築或其他土木工程獲取履約保證金及下達投標訂金；5.2%用於用作本集團的日常營運資金。

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編輯：陳華