【香港疫情】香港電視曾再升半成　旅遊氣泡剎停國泰大跌半成、首數周機票原已售罄

▲ 近日確診新冠肺炎個案不斷攀升。

香港面臨第四波疫情風險，未明來源確診人數持續增加，本地疫情敏感股周一表現各異。經營HKTVmall的香港電視 （01137） 曾飆7.4%，高見13.28元，再逼歷史新高，香港電視股價最新升幅回順，暫報12.76元，升3.2%，成交1.52億元。

以往受惠疫情消息的股份方面，CEC國際 （00759） 升3.9%，現報0.8元，成交229萬元；日清食品 （01475） 升2.5%。

航空旅遊氣泡推出前失利 國泰遭調低評級

香港新加坡「航空旅遊氣泡」原訂11月22日推行，但因應香港疫情反彈而順延，國泰航空 （00293） 今早受壓，股價最多跌6.6%，新報6.79元，跌4.8，成交7470萬元。

航空旅遊氣泡推行失利，國泰航空另遭下調投資評級，大和最新發布指，國泰上周五舉行分析員會議日，國泰當時指星港旅遊氣泡需求強砟，首數周機票售罄，但重申旅客需求要到2024年才有望回復至疫情前水平，因應最新股價反彈幅度，大和下調國泰投資評級，由買入降至持有，目標價由6.8元升至7.1元。

零售股方面，利福國際 （01212） 跌2.8%；周大福 （01929） 跌0.4%；餐飲股方面，大快活 （00052） 跌1.3%；大家樂 （00341） 跌2.7%。

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責任編輯：謝卓榮