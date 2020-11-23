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【香港疫情】旅遊氣泡剎停國泰跌半成、首數周機票原已售罄　香港電視曾升近半成

當炒股 16:51 2020/11/23

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國泰航空在上周分析員會議上稱，星港旅遊氣泡首數周機票原先已售罄

香港面臨第四波疫情風險，未明來源確診人數持續增加，周一再增73宗新增個案，8宗屬不明源頭感染。香港新加坡「航空旅遊氣泡」原訂11月22日推行，但因應香港疫情反彈而順延，國泰航空 （00293） 周一股價受壓，股價最多跌6.6%，收市報6.83元，跌4.2%，成交1.45億元。

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航空旅遊氣泡推行失利，國泰航空上周舉行分析員會議後，遭部分投行下調投資評級，大和最新發布指，國泰上周五舉行分析員會議日，國泰當時指星港旅遊氣泡需求強勁，首數周機票售罄，但重申旅客需求要到2024年才有望回復至疫情前水平，因應最新股價反彈幅度，大和下調國泰投資評級，由買入降至持有，目標價由6.8元升至7元。

富瑞則指，星港旅遊氣泡延遲兩周，認為對國泰現有客運運力影響輕微，因措施原訂是其他旅遊氣泡的樣本，認為目前國泰客運「未見復甦，沒有意外」。

富瑞引述國泰指，公司正申請營運大部分原有國泰港龍航線，目前仍有83架客機長期停泊在地，佔客運機隊約45%，集團全年將有29家客機退役，較中期業績公布的24家更多。富瑞輕微調低目標價0.2元至8.5元，維買入評級。

港視曾升7%　大快活大家樂表現不一

經營HKTVmall的香港電視 （01137） 曾飆7.4%，高見13.28元，再逼歷史新高，香港電視股價期後升幅回順，收報12.74元，升3%，成交2.36億元。

以往受惠疫情消息的股份方面，CEC國際 （00759） 全日升5.2%，報0.79元，成交497萬元；日清食品 （01475） 曾升近半成，收市升1.7%，報7.02元，成交7630萬元。

零售股方面，利福國際 （01212） 跌1.6%；周大福 （01929） 跌1.2%；餐飲股方面，大快活 （00052） 升1.8；大家樂 （00341） 跌4.6%。

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責任編輯：謝卓榮

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