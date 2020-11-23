  • 23°C
香港時間 : 20201123日 (一) 14:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港疫情】旅遊氣泡剎停國泰跌半成、首數周機票原已售罄　香港電視再升近半成

當炒股 12:03 2020/11/23

分享：

國泰航空在上周分析員會議上稱，星港旅遊氣泡首數周機票原先已售罄

香港面臨第四波疫情風險，未明來源確診人數持續增加，本地疫情敏感股周一表現各異。經營HKTVmall的香港電視 （01137） 曾飆7.4%，高見13.28元，再逼歷史新高，香港電視股價中午升幅回順，暫報12.9元，升4.4%，成交1.84億元。

以往受惠疫情消息的股份方面，CEC國際 （00759） 半日升5.2%，現報0.81元，成交374萬元；日清食品 （01475） 升2.8%，報7.09元，成交5590萬元。

航空旅遊氣泡推出前失利　國泰遭調低評級

香港新加坡「航空旅遊氣泡」原訂11月22日推行，但因應香港疫情反彈而順延，國泰航空 （00293） 今早受壓，股價最多跌6.6%，新報6.8元，跌4.6%，成交9180萬元。

航空旅遊氣泡推行失利，國泰航空另遭下調投資評級，大和最新發布指，國泰上周五舉行分析員會議日，國泰當時指星港旅遊氣泡需求強砟，首數周機票售罄，但重申旅客需求要到2024年才有望回復至疫情前水平，因應最新股價反彈幅度，大和下調國泰投資評級，由買入降至持有，目標價由6.8元升至7.1元。

零售股方面，利福國際 （01212） 跌1%；周大福 （01929） 跌1.2%；餐飲股方面，大快活 （00052） 未有升跌；大家樂 （00341） 跌4.2%。

相關文章：

【旅遊氣泡】香港疫情反彈「旅遊氣泡」順延　防疫措施概念股又炒起？

【香港疫情】多區湧現新冠肺炎確診個案　一文看清最新疫廈資料（不斷更新）

【第四波疫情】本港新增68宗確診個案　陳肇始：確診者可獲5000元津貼、毋須資產審查

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！

責任編輯：謝卓榮

香港股票 疫情 周大福（01929） 利福國際（01212） 日清食品（01475） 大家樂（00341） CEC國際（00759） 大快活 日清食品 周大福
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【移民火星】Tesla馬斯克沽盡全數物業　不愛豪宅只冀「獻身火星及地球」
【移民火星】Tesla馬斯克沽盡全數物業　不愛豪宅只冀「獻身火星及地球」
【螞蟻上市觸礁】螞蟻上市何時重啟？內地專家：「沒有政府背書，沒有螞蟻未來」
【螞蟻上市觸礁】螞蟻上市何時重啟？內地專家：「沒有政府背書，沒有螞蟻未來」
【香港疫情】多區湧現新冠肺炎確診個案　一文看清最新疫廈資料（不斷更新）
【香港疫情】多區湧現新冠肺炎確診個案　一文看清最新疫廈資料（不斷更新）
【新股IPO】恒大物業6666周一招股　一手入場費4924元（第四版）
【新股IPO】恒大物業6666周一招股　一手入場費4924元（第四版）
【新股IPO】京東健康、恒大物業、藍月亮將於本周招股
【新股IPO】京東健康、恒大物業、藍月亮將於本周招股
【BNO移民】移民英國搵工難？　求職先要知道呢件事
【BNO移民】移民英國搵工難？　求職先要知道呢件事