  • 23°C
香港時間 : 20201123日 (一) 11:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【濠賭股】澳門政府料明年博彩收入1300億元　銀娛金沙跌2%

股市 09:49 2020/11/23

分享：

【濠賭股】澳門政府料明年博彩收入1300億元　銀娛金沙跌2%

澳門媒體報道，澳門立法會第一常設委員會上周五審議《2021年財政年度預算案》，澳門經財司司長李偉農等官員列席。委員會主席何潤生會後表示，疫情關係對經濟影響難以消除，2021年無可避免將是一份赤字預算。他又引述政府預計，明年訪澳的內地及香港旅客約1,400萬人次，估澳門博彩毛收入預算約1,300億澳門元（下同），相當於2019年度賭收的44.45%。

銀娛 （00027） 現跌1.95%，報60.35元；金沙 （01928） 現報2%，報33.5元；美高梅中國 （02282） 現跌3.4%；永利澳門 （01128） 現跌3.8%；新濠國際 （00200） 現跌3%；澳博 （00880） 亦跌近3%。

會議上周五舉行，何潤生會後引述澳門政府指，估算明年的賭收是根據內地今年9月23日恢復來澳自由行，10月份去除十一黃金周的賭收後，日均賭收約2.2億元。

據澳門旅遊局、澳門博監局及統計局推算，明年全年訪澳的內地及香港旅客約1,400萬人次，即日均旅客量約4萬人次，較現時的2萬人次增加一倍。隨着內地及香港的旅客有序訪澳，有信心明年日均賭收能達到3.5億元，即全年約1,300億元。

據澳門博監局資料，澳門2020年首10個月賭收458.75億元，2019年全年賭收2,924.55億元。

相關文章：

【濠賭股】澳門擬修改博彩法　明年起對所有娛樂場進行實地資產審查

【第四波疫情】回港易計劃豁免14天強制檢疫　本周逾萬人從澳門或廣東省回港　

澳門10月博彩收入按月升近2.3倍　收入為1月以來最高

編輯：吳敏芳

 

香港股票 澳博控股（00880） 新濠國際（00200） 永利澳門（01128） 美高梅中國（02282） 金沙中國有限公司（01928） 銀河娛樂（00027） 博彩 博彩相關股 澳門博彩股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【螞蟻上市觸礁】螞蟻上市何時重啟？內地專家：「沒有政府背書，沒有螞蟻未來」
【螞蟻上市觸礁】螞蟻上市何時重啟？內地專家：「沒有政府背書，沒有螞蟻未來」
【BNO移民】移民英國搵工難？　求職先要知道呢件事
【BNO移民】移民英國搵工難？　求職先要知道呢件事
【新股IPO】恒大物業6666周一招股　一手入場費4924元（第四版）
【新股IPO】恒大物業6666周一招股　一手入場費4924元（第四版）
【移民火星】Tesla馬斯克沽盡全數物業　不愛豪宅只冀「獻身火星及地球」
【移民火星】Tesla馬斯克沽盡全數物業　不愛豪宅只冀「獻身火星及地球」
【新股IPO】京東健康、恒大物業、藍月亮將於本周招股
【新股IPO】京東健康、恒大物業、藍月亮將於本周招股
【香港疫情】多區湧現新冠肺炎確診個案　一文看清最新疫廈資料（不斷更新）
【香港疫情】多區湧現新冠肺炎確診個案　一文看清最新疫廈資料（不斷更新）