▲ 【濠賭股】澳門政府料明年博彩收入1300億元 銀娛金沙跌2%

澳門媒體報道，澳門立法會第一常設委員會上周五審議《2021年財政年度預算案》，澳門經財司司長李偉農等官員列席。委員會主席何潤生會後表示，疫情關係對經濟影響難以消除，2021年無可避免將是一份赤字預算。他又引述政府預計，明年訪澳的內地及香港旅客約1,400萬人次，估澳門博彩毛收入預算約1,300億澳門元（下同），相當於2019年度賭收的44.45%。

銀娛 （00027） 現跌1.95%，報60.35元；金沙 （01928） 現報2%，報33.5元；美高梅中國 （02282） 現跌3.4%；永利澳門 （01128） 現跌3.8%；新濠國際 （00200） 現跌3%；澳博 （00880） 亦跌近3%。



會議上周五舉行，何潤生會後引述澳門政府指，估算明年的賭收是根據內地今年9月23日恢復來澳自由行，10月份去除十一黃金周的賭收後，日均賭收約2.2億元。

據澳門旅遊局、澳門博監局及統計局推算，明年全年訪澳的內地及香港旅客約1,400萬人次，即日均旅客量約4萬人次，較現時的2萬人次增加一倍。隨着內地及香港的旅客有序訪澳，有信心明年日均賭收能達到3.5億元，即全年約1,300億元。



據澳門博監局資料，澳門2020年首10個月賭收458.75億元，2019年全年賭收2,924.55億元。

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編輯：吳敏芳