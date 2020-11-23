【第四波疫情】政府推檢測確診獲5000元津貼 鼓勵主動檢疫定「中招」惹爭議

本港第四波疫情來襲，單日新增確診個案颷升，22日就有71宗，其中爆發跳舞感染群組，當中有感染者曾到過14個跳舞場。食衛局局長陳肇始今早（23日）在電台上表示現時情況顯示社區有很多隱形傳播鏈，現時當局正檢視相關條例，收緊社交距離措施，又會增加多5間檢測中心。

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【新冠肺炎】政府刊憲強制要求曾到14間跳舞場所人士周二前檢測【下一頁】

她又表示稍後政府將公布向檢測確診的巿民提供5000元一次性津貼，毋須資產審查，勞福局稍後會公布詳情。她指發放津貼目的是希望鼓勵巿民檢測，因不少巿民擔心檢測確診後便不能上班，失去生計，此筆津貼就可巿民的顧慮而願意盡早去做檢測，讓巿民有更大的動機去檢疫，及早發現以免社區傳播。

政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉表示，對派津貼鼓勵主動檢測的做法，認為不應全民派發，應協助手停口停者，如的士司機，否則扭曲了津貼的原意。另一政府抗疫專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌接受傳媒訪問時則指，專家小組曾討論派發津貼給打散工或日薪制的巿民，以鼓勵主動檢疫，萬一確診要手停口停，亦有津貼支持生計。有網民質疑，無選擇性地去發津貼，形同「中招有獎」，變相鼓勵人去染疫，更有網民指「好過返工」，指政府搞錯了「動機」。

對於不同聲音，陳肇始相信政府內部和勞福局會聽到不同意見，是否全部人派發，細節會交由勞福局研究。

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責任編輯：鄭靜珊