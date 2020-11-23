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【新股IPO】中資企業赴美上市首掛屢颷升　全因沒公開發售認購？

新股IPO 10:39 2020/11/23

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中美貿易及科技戰升溫，美國不斷收緊中概股上市監管政策，中資企業承壓之下仍繼續赴美掛牌，逸仙電商（美︰YSG）近日於紐交所掛牌，首日颷升逾7成，收報18.4美元。是何原因令美股上市的中概IPO頻頻炒起，對比之下港股中資IPO表現則較溫和？

輝立證券企業融資經理陳英傑表示，實際上港股及美股的IPO（公開發售）有些許區別，港股IPO是允許公司進行公開發售，意味個人投資者可以參與新股認購。而美股IPO採用大行承銷再發貨給券商，原則上散戶是不能夠參與IPO認購。

他續稱，由於美股上市均是熱門中資企業，知名度較高，散戶雖然未能參與新股認購，上市後立即湧入令股價爆升。短線來看，這是因為供不應求，帶動股價上市，與股票基本面關係不大。相反，港股新股有散戶投資者參與，部分投資者在某個價位會先獲利，因此對新股升幅有限制。

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責任編輯：謝卓榮

美股 香港股票 IPO

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