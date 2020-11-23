【恒指夜期】小米績前造好破頂升8%　好淡友角力恒指夜期升28點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

本港肺炎疫情再惡化，但在「港版科指（恒生科技指數）」期貨應市下，部分科技股表現上佳，例如小米 （01810） 破頂升8%，阿里巴巴 （09988） 升逾4%、京東 （09618） 彈2.6%，助恒指最終力保不失。恒指今日收報26486點，升34點。美國疫苗再傳好消息，且看外圍股市表現，若美國股市更上一層樓，港股亦有望受惠。

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焦點股份︰多圖講解重點消息

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焦點新聞：

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即市走勢：

【20：49】恒指夜期報26514點，升17點，高水28點。

【20：05】恒指夜期報26500點，升3點，高水14點。

【18：46】恒指夜期報26501點，升4點，高水15點。

【16：10】恒指收報26486點，升34點。小米 （01810） 破頂升8%，阿里巴巴 （09988） 升逾4%；車股續熱炒，比亞迪 （01211） 升逾8%，上試200元水平。

【16：00】恒指U盤前升28點，報26480點。

【15：45】保利協鑫 （03800） 升幅擴大至2成，破頂高見0.62元。

【15：35】港股尾市再轉跌約3點，報26448點。

【15：29】ATMX中，以小米 （01810） 表現最好，股價破頂升逾8%；阿里巴巴 （09988） 升近半成；美團 （03690） 轉升逾1%；騰訊 （00700） 暫無升跌。

【15：01】上證升1.1%；深證升0.7%；創業板指升0.7%。

【14：45】京東 （09618） 升逾2%，高見344.2元。外電報道指，京東健康將於周三（25日）建簿招股，目標集資額達40億美元（約312億港元），其估值高達290億美元（約2262億港元）。

【新股IPO】京東健康最快下周四招股集資約312億元、估值高達2260億

【14：26】小米 （01810） 升幅進一步擴大至7%，破頂高見27.5元。

【14：20】華章科技 （01673） 挫逾三成，破底低見0.6元，成交近612萬元。

【14：12】比亞迪 （01211） 升逾7%；吉利 （00175） 升0.2%，曾破頂高見23.75元；長汽 （02333） 升半成，破頂高見16.2元。

【14：03】大市好淡爭持，恒指最新跌6點。

【13：54】大市再度轉升，恒指升3點，報26455點。

【13：45】騰訊 （00700） 升幅收窄，報588元暫無升跌。

【13：39】港股再跌近45點，報26408點。

【13：37】三桶油逆市造好，中海油 （00883） 升逾4%；中石油 （00857） 升逾2%；中石化 （00386） 升逾1%。

【13：35】小米 （01810） 升幅擴至逾6%，破頂高見27.3元。

【13：30】阿里巴巴 （09988） 午後升幅擴大，曾升半成高見265.8元，最新報264.8元，升4.7%。

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【13：15】大市轉升，恒指報26454點，升3點。

【13：13】石藥集團 （01093） 績後升0.7%。石藥集團首三季盈利增25% 未來3年重磅品種將不少於15個

【13：00】港股午後初段跌約45點，報26402點。

【12：00】恒指中午收報26403點，跌48點。科技股逆市上升，阿里巴巴 （09988） 升逾4%；小米 （01810） 升半成。友邦 （01299） 挫逾3%。啤酒股造好，潤啤 （00291） 破頂升逾8%。

【11：45】比亞迪 （01211） 升幅擴大至6.2%，高見193.8元。

【11：35】港股中午收市前跌約50點，報26401點。

【11：26】濠賭股跌幅進一步擴大，藍籌股銀娛 （00027） 跌逾4%；金沙 （01928） 跌近半成。

【11：23】阿里巴巴 （09988） 升逾4%；小米 （01810） 升半成；騰訊 （00700） 升0.5%；美團 （03690） 則倒跌0.2%。

【11：04】中鋁 （02600） 升一成五，高見2.64元。

【10：54】光伏股造好，保利協鑫 （03800） 破頂升逾升13%；協鑫新能源 （00451） 升逾半成。另外，福萊特玻璃 （06865） 升一成；信義能源 （03868） 升逾9%；信義光能 （00968） 升逾4%；陽光能源 （00757） 破頂升逾12%。

【10：39】中鋁 （02600） 升幅擴至一成，高見2.53元；江西銅 （00358） 升4%，破頂高見11.84元。

【10：35】啤酒股上揚，華潤啤酒、百威亞太 （01876） 分別升逾4%。青島啤酒 （00168） 升近3%。交銀國際首予潤啤買入評級，目標價70元。交銀國際亦首予百威亞太買入評級，目標價31元。

【10：33】小米 （01810） 將於明天公布業績，股價績前升近3%。

【小米股價】小米猛將楊柘加盟僅半年離職 小米明天揭第三季業績升逾3%

【10：31】長和 （00001） 跌0.6%；阿里巴巴 （09988） 升3.6%。本地報章報道，長和 （00001） 在支付寶香港（AlipayHK ）的持股降至40%。

【阿里巴巴股價】長和減持支付寶香港股權至40% 霍建寧退任合資公司董事

【10：24】美團 （03690） 轉跌，最新報304元，跌近0.1%。

【10：22】友邦 （01299） 跌幅擴大至逾2%。

【10：17】大市跌幅擴大至約60點，報26388點。

【10：11】比亞迪 （01211） 升4%，高見190.7元。

【10：05】重磅藍籌股個別發展，滙豐 （00005） 升0.4%；騰訊 （00700） 升1.4%；中移動 （00941） 跌1.2%；港交所 （00388） 升0.4%；友邦 （01299） 跌1.8%。

【10：01】本地股個別發展，領展 （00823） 跌2%；港鐵 （00066） 靠穩升0.1%。

【09：58】大市最新轉跌，恒指跌14點，報26438點。

【09：57】富時羅素（FTSE Russell）公布最新調整結果，大型股指數納入了5家中國企業，包括在港上市的思摩爾國際 （06969） 、泰格醫藥 （03347） ，思摩爾升近1%；泰格醫藥升逾1%。

【09：53】濠賭股向下，藍籌股銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 跌逾2%，澳門政府料明年博彩收入1300億澳門元。

【濠賭股】澳門政府料明年博彩收入1300億元 銀娛金沙跌2%

【09：42】港股升幅收窄至不足50點，報26495點，升44點。

【09：41】小米 （01810） 升幅擴大至近4%。

【09：36】本港地產股向下，恒地 （00012） 、新地 （00016） 、長實 （01113） 跌逾1%；新世界 （00017） 跌0.3%；信置 （00083） 跌0.6%。

【09：34】港股早段升幅收窄至約100點，恒指報26560點，升109點。

【09：32】國泰 （00293） 逆市挫半成，低見6.75元。香港疫情反彈，近期錄得多宗確診個案。此前港府與新加坡擬定的「旅遊氣泡」亦要順延兩周，要待12月初再作公布。

【09：30】恒大物業 （06666） 今日起招股，中國恒大 （03333） 升逾2%。

【09：27】本港新冠肺炎疫情惡化，香港電視 （01137） 升半成；CEC國際 （00759） 、日清食品 （01475） 升逾2%。

【09：26】金斯瑞 （01548） 低開2.7%，主席章方良涉嫌走私違禁貨物被海關逮捕，即日起辭任主席職務。

金斯瑞主席章方良涉走私被逮捕 即日起辭任主席、非執行董事

【09：20】恒指開報26659點，升208點。科技股造好，阿里巴巴 （09988） 升4%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾1%。

【09：14】即月期指開報26630點，升175點。

【09：05】人行開展400億元人民幣逆回購操作，因今日無逆回購到期，當日實現淨投放400億元人民幣。

【08：56】恒生科技指數推出近4個月，港交所 （00388） 今日將推出指數期貨，並於明年1月推出指數期權。資料顯示，科指期貨推出首日，將有101隻窩輪、牛熊證同日登場。

【08：31】恒指黑期升約147點，報26550點。道指期貨升60點，報29272。

【08：25】青島啤酒 （00168） 公布，復星國際 （00656） 旗下Peak Reinsurance Company Limited，於11月16日至17日減持50.2萬股，導致復星集團累積主動減持公司股份比例達到5%。

復星國際旗下減持青島啤酒 復星集團累積主動減持比例達5%

【08：00】華晨中國 （01114） 公布，華晨汽車集團收到中國證監會的書面通知。根據通知，中國證監會已就華晨汽車集團涉嫌違反信息披露法律法規對華晨汽車集團展開調查。

【華晨財困】中證監就華晨汽車涉違反信息披露法律法規展開調查

【07：45】滙豐ADR （00005） 收報39.18元，升0.28元或0.7%；騰訊 （00700） ADR收報592.27元，升4.27元或0.7%。

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【07：30】美股上周五下跌，新冠肺炎疫情惡化，加上聯儲局與財政部就抗疫貸款計劃出現分歧，道指上周五收報29263點，跌219點或0.75%；標指收報3557點，跌24點或0.68%；納指收報11854點，跌49點或0.42%。

港股ADR收報26649點，升198點或0.7%。恒指夜期收市升90點，收報26545點。

道指上周五跌219點 港股ADR升198點

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責任編輯︰梁浩碩