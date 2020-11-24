【華晨財困】中證監調查華晨汽車涉信息披露違規　華晨汽車：積極配合（第二版）

▲ 中證監就華晨汽車涉違反信息披露法律法規展開調查

華晨中國 （01114） 控股股東華晨汽車集團表示，已收到中國證監會的警示函及調查通知書，公司將根據要求，積極配合調查。華晨汽車發公告，引述證監會遼寧證監局的警示函稱，華晨汽車對警示函中認定的事實無異議，華晨汽車將深刻反省，針對具體問題自查及梳理，並對照相關法律法規，分析問題存在原因並進行整改，以切實履行資訊披露等相關義務。

華晨汽車指，將支持並配合受託管理人，資信評級機構，審計機構等相關仲介機構履行發行職責，切實維護債券持有人的權益。中證監上周五表示，已依法對華晨集團開展專項檢查。

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華晨汽車「違約」事件簿

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華晨汽車破產重組，重組與上市公司、寶馬、雷諾無關，詳情看【下一頁】

華晨中國表示，公司業務如常運作。將持續密切關注上述事件的進展，和及時履行上市規則及證券及期貨條例下的信息披露義務。

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（第二版加入華晨汽車回應）

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責任編輯︰梁浩碩