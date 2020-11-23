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【華晨財困】中證監調查華晨汽車涉信息披露違規　華晨中國股價半日跌2.4%

股市 12:00 2020/11/23

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中證監就華晨汽車涉違反信息披露法律法規展開調查

華晨中國 （01114） 公布，華晨中國於11月22日獲控股股東華晨汽車集團控股有限公司告知，華晨汽車集團收到中國證監會的書面通知。根據通知，中國證監會已就華晨汽車集團涉嫌違反信息披露法律法規對華晨汽車集團展開調查。華晨中國上周五惹炒作合資公司部署後，今早股價反覆轉弱，華晨中國半日股價跌2.4%，報7.3元，成交1.09億元。

華晨汽車「違約」事件簿

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華晨汽車破產重組，重組與上市公司、寶馬、雷諾無關，詳情看【下一頁】

此外，華晨亦收到中國證監會遼寧監管局有關華晨未及時履行信息披露義務並就若干重大事項對其債券償付的影響進行公告的警示函。

華晨中國表示，公司業務如常運作。將持續密切關注上述事件的進展，和及時履行上市規則及證券及期貨條例下的信息披露義務。.

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 汽車股 華晨中國汽車（01114）
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