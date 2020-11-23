▲ 道指上周五跌219點 港股ADR升198點

道指上周五跌219點

美股上周五下跌，新冠肺炎疫情惡化，加上聯儲局與財政部就抗疫貸款計劃出現分歧，道指上周五收報29263點，跌219點或0.75%；標指收報3557點，跌24點或0.68%；納指收報11854點，跌49點或0.42%。

港股ADR升198點

港股ADR收報26649點，升198點或0.7%。滙豐ADR （00005） 收報39.18元，升0.28元或0.7%；騰訊 （00700） ADR收報592.27元，升4.27元或0.7%。恒指夜期收市升90點，收報26545點。

紐約期油升1%

油價上升，疫苗傳出好消息，加油組及盟友有意延遲增產，紐約期油收報42.15美元，升0.4美元或1%，布蘭特期油升0.76美元或1.7%，收報44.96美元。

美滙指數變動不大

美滙指數報92.37，變動不大。歐元兌美元報1.186；美元兌日圓報103.84。

美國10年期債息報0.82厘。

紐約期金升0.7%

美國刺激方案有望重啟，市場對通脹的預期上升，以黃金作對沖投資，紐約期金收報1872.4美元，升0.7%。現貨金於1871美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩