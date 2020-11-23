【開市9點半】第四波疫情來襲港股短綫受壓　防疫概念股再炒過？

（1）本港疫情確診數字再上升，「跳舞群組」累計有80宗病例，政府擬再收緊限聚令等社交距離限制措施。政府宣布周日起關閉所有派對房間，酒吧、夜店或夜總會內不得進行現場表演及跳舞活動，為期五天。

即睇開市9點半重點：

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【限聚令收緊】政府刊憲午夜起關閉所有派對房間 酒吧不作現場表演 為期5天

（2）本港疫情反彈，港府與新加坡擬定的「旅遊氣泡」要順延兩周，防疫概念股有望再迎來炒風？

【旅遊氣泡】香港疫情反彈「旅遊氣泡」順延 防疫措施概念股又炒起？

（3）恒大物業 （新上市編號：06666） 周一起招股，招股價介乎8.5元至9.75元，一手（500股）入場費4924元，公司計劃發售約16.21億股，集資最多約158億元。

【新股IPO】恒大物業6666周一招股 一手入場費4924元（第四版）

（4）遠洋服務、泡泡瑪特及和鉑醫藥已通過港交所 （00388） 上市聆訊，3新股計劃本周啟動上市前路演，合共集資額為9億美元（約70億港元）。

【新股IPO】遠洋服務、泡泡瑪特及和鉑醫藥通過上市聆訊 傳本周啟動路演

（5）螞蟻集團煞停中港上市後，後續去向仍不明朗，內地資深房地產專家劉全早前在內地媒體發表一篇名為「馬雲的螞蟻集團已經無法上市！」的網絡文章，引來不少網民熱議。他指除非螞蟻集團願意全面接受監管，否則長遠而言，「沒有政府的背書，就沒有螞蟻集團的未來。」

【螞蟻上市觸礁】螞蟻上市何時重啟？內地專家：「沒有政府背書，沒有螞蟻未來」

（6）華晨中國 （01114） 母公司華晨汽車集團債務違約後，華晨汽車上周五（20日）正式宣布破產，再度令人關注內地企業債務問題。近期國有企業接連違約，引發市場巨震。

【債務危機】華晨汽車宣布破產 下一間可能到……

（7）中國恒大 （03333） 回A告吹，但恒大地產1,300億元（人民幣，下同）戰略投資者中，1257億戰略投資者已簽訂補充協議轉為普通股，而剩餘43億權益戰略投資者的本金已由恒大集團現金支付後回購。

【恒大股價】恒大：恒大地產1257億人幣戰投轉為普通股 43億恒大已回購

（8）輝瑞（美︰PFE）及BioNTech（美︰BNTX）研發的新冠疫苗效用顯著，美國食品及藥品管理局（FDA）宣佈，FDA委員會已收到輝瑞及BioNTech的緊急使用授權申請，委員會將會在下月10日就有關申請進行討論。

【輝瑞疫苗】FDA委員會下月10日討論輝瑞BioNTech疫苗申請 稱最快可於聖誕節前交付疫苗 （第三版）

（9）國務院副總理兼國務院金融穩定發展委員會主任劉鶴表示，最近債券違約個案增加，相信是「周期性、體制性、行為性因素」互相疊加的效果，金融委將嚴厲處罰「逃廢債」行為，並要求各金融監管部門建立良好的金融生態及環境，以守住「不發生系統性風險的底線」。

【債務危機】劉鶴：三大因素引起債務違約增加 將嚴厲處罰「逃廢債」

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天繼續送上。

編輯：袁諾曦、陳健婷、陳韻妍